Après la Classique Burrows et la Coupe Burrows, voilà la Ligue nationale de hockey balle.

La Ligue nationale de hockey balle a dû s’armer de patience avant de pouvoir enfin célébrer le lancement de ses activités en raison de la pandémie. Maintenant arrivés au Jour J, les organisateurs souhaitent faire les choses en grand. Et ce, en commençant d’abord par un repêchage grandiose digne des circuits majeurs, le samedi 12 juin à 15 h au New City Gas de Montréal. Ensuite, en présentant un produit de qualité qui se transformera en vrai happening sportif aux quatre coins du Québec.

Jérôme Gaudreau La Tribune

« On a peut-être attendu plus longtemps que prévu avant de lancer notre ligue, mais on est doublement préparés ! » clame d’entrée de jeu l’un des organisateurs, Patrick Ducharme.