Les équipes de la LNH pourront traverser la frontière canado-américaine sans devoir s’isoler pour une quarantaine de 14 jours.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, dimanche, sur Twitter.

Le gouvernement fédéral approuve donc une exemption de quarantaine pour au moins le troisième tour éliminatoire. En revanche, il exige des joueurs et membres du personnel des équipes de suivre des mesures sanitaires encore plus strictes.

La décision a été prise en collaboration avec la Santé publique du Canada et celle de toutes les provinces, dont l’Ontario, le Québec, le Manitoba et l’Alberta, indique M. Mendicino.

« Les joueurs et personnel des équipes des États-Unis et du Canada seront sujets à test de dépistage quotidien avant et après leur arrivée, explique-t-il. Ils devront également être en quarantaine dans des hôtels et arénas pré-approuvés. »

Les règles des gouvernements locaux devront également être respectés.

« Nous continuons de surveiller la situation des deux côtés de la frontière, ajoute M. Mendicino. Nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures de santé publique si nécessaire. »

Rappelons que les athlètes canadiens Mikaël Kingsbury et Charles Philibert-Thiboutot ont récemment déploré publiquement le maintien de la quarantaine obligatoire pour les sportifs à leur retour de voyage.

Le médecin microbiologiste, infectiologue et professeur de l’Université de Sherbrooke, Alex Carignan, affirmait hier que ladite quarantaine « ne contribue pas significativement à notre lutte » contre le virus.

« Avec deux doses, on dit maintenant que les gens sont protégés contre la maladie, contre les formes sévères… Ça diminue aussi la transmission dans la collectivité, soulignait-il. Avec tout ça mis ensemble, je pense qu’il faut être conséquents. On vaccine les gens, mais c’est aussi pour redonner une certaine forme de liberté. Les vaccins nous permettent de le faire de façon sécuritaire. On voit que beaucoup de pays suivent ce courant. On est mûrs pour un petit changement. »

Le Canadien ou les Jets ?

Cette exemption s’appliquera au gagnant de la présente série entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg, de même qu’aux adversaires de l’équipe qui en sortira gagnante. Il s’agira du vainqueur de la série entre les Golden Knights de Vegas et l’Avalanche du Colorado.

Cette série de troisième tour s’amorcera assurément à Vegas ou au Colorado, puisque ces équipes sont assurées de l’avantage de la patinoire. Il y aura donc un premier passage à la frontière entre les matchs 2 et 3, et un autre entre les matchs 5 et 6 si la série nécessite six rencontres.

Notons que dans son annonce, le ministre parle exclusivement de la « prochaine ronde » des séries. Il faudra donc que l’exemption soit reconduite pour la finale de la Coupe Stanley, si le Canadien ou les Jets s’y rendent.

Le CF Montréal réagit

Le CF Montréal, en exil en Floride pour disputer ses matchs en MLS depuis le début de la saison, a réagi à l’annonce du gouvernement fédéral, la qualifiant de « développement encourageant ».

« Permettre aux clubs américains de venir jouer au Canada et aux équipes canadiennes revenant des États-Unis de pouvoir fonctionner sans quarantaine à domicile à leur retour sont les principaux obstacles auxquels nous faisons face dans nos efforts pour permettre à nos joueurs et notre personnel de faire un retour chez nous, dans notre ville. »

« Nous continuons de travailler avec la MLS et les deux autres clubs canadiens pour trouver une solution nous permettant de revenir à Montréal le plus tôt possible », ajoute-t-on dans le communiqué.

Avec Guillaume Lefrançois, La Presse