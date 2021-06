L’attaquant du Canadien de Montréal Jake Evans a subi une commotion cérébrale et il sera à l’écart du jeu pour une période indéterminée, a indiqué l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Ducharme a ajouté en visioconférence jeudi qu’Evans « va mieux », et qu’il a passé la nuit en observation à l’hôtel de l’équipe à Winnipeg. Ainsi, les médecins de l’équipe ont jugé qu’une hospitalisation n’était pas nécessaire.

Evans a été victime d’un geste vicieux de l’attaquant des Jets Mark Scheifele vers la fin de la rencontre qui s’est soldée 5-3 en faveur du Tricolore.

Evans est resté étendu sur la glace pendant de longs moments après avoir encaissé une violente mise en échec de Scheifele pour marquer dans un filet désert avec 56,9 secondes à écouler.

L’attaquant des Jets a écopé une punition majeure pour assaut et une inconduite de partie pour son geste.

Evans a quitté la patinoire sur une civière. L’attaquant était conscient et a été aperçu en mesure de bouger ses bras.

En point de presse d’après-match la veille, Ducharme avait déclaré que « c’était un coup inutile. […] C’était vicieux et la ligue va s’en occuper. On a confiance en ça, et ce serait mieux ».

Ce n’est pas la première fois qu’Evans est victime d’un violent coup à la tête.

Il avait dû suivre le protocole lié aux commotions cérébrales à la suite de la percutante mise en échec du défenseur québécois Jonathan Aspirot en septembre 2018 lors d’un match du tournoi des recrues entre le Canadien et les Sénateurs d’Ottawa.

Evans était alors lourdement tombé sur la patinoire et y était demeuré étendu pendant de longues minutes. Il avait aussi quitté la glace sur une civière. Aucune pénalité n’avait cependant été appelée sur le jeu.

Par ailleurs, le premier match de la série de premier tour entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto avait aussi été marqué par un incident du genre, quand Corey Perry avait accidentellement atteint John Tavares à la tête en première période.

Cet incident avait culminé avec un furieux combat entre Perry et l’attaquant des Leafs Nick Foligno, en représailles au geste du vétéran du Tricolore.

Le deuxième match de la série entre le Canadien et les Jets aura lieu vendredi soir, au Bell MTS Centre de Winnipeg.

Entre-temps, seuls quelques joueurs ont patiné jeudi, tandis que le reste de l’équipe s’est entraîné à l’extérieur de la patinoire.