Chronique

Hockey

Trop forts ou trop faibles ?

Les soirs de match du Canadien, après avoir écrit 800 mots sur l’heure de tombée, je me verse un grand verre de lait chaud. Avec trois gouttes de mélilot. Ça déstresse. Sauf qu’une heure plus tard, lorsque j’essaie de m’endormir, il reste toujours un trop-plein d’adrénaline. Et là, des questions existentielles m’envahissent.