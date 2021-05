(Raleigh) Jordan Staal a marqué en profitant d’un retour de lancer à 2 : 03 de la prolongation pour permettre aux Hurricanes de la Caroline de gagner 3-2 contre les Predators de Nashville, mardi.

Aaron Beard

Associated Press

Les Hurricanes ont ainsi pris les devants 3-2 dans la série. Ils sont donc à une victoire d’accéder au deuxième tour.

Staal luttait avec l’attaquant des Predators Ryan Johansen devant le filet des Predators lorsque Brett Pesce a dirigé un tir vers Juuse Saros pendant une séquence à quatre contre quatre. Saros a effectué l’arrêt et repoussé le disque, mais le capitaine des Hurricanes a frappé la rondelle au vol pour l’envoyer dans le but et ainsi procurer la victoire à son équipe.

Les deux derniers duels de la série s’étaient également terminés en prolongation, chaque fois à l’avantage des Predators. Pour la première fois en trois rencontres, une seule période de prolongation a été nécessaire, mardi. Les troisième et quatrième matchs s’étaient terminés en deuxième période de prolongation.

Martin Necas a marqué les deux buts des Hurricanes en temps réglementaire, tandis qu’Alex Nedeljkovic a réalisé 23 arrêts.

Yakov Trenin a aussi réussi un doublé pour les Predators, qui ont pu compter sur 34 arrêts de Saros.

Les Hurricanes auront une première occasion d’éliminer les Predators jeudi soir à Nashville.