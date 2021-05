Vladimir Tarasenko ne pouvait pas trouver beaucoup de mots pour expliquer une autre sortie rapide des Blues de St. Louis en séries.

Stephen Whyno

La Presse Canadienne

Ceux qu’il a trouvés n’étaient pas très jolis.

« Il n’y a aucune excuse, a mentionné Tarasenko après que les Blues eurent été balayés au premier tour par l’Avalanche du Colorado. C’est gênant. »

Il s’agit de la deuxième sortie en première ronde consécutive des Blues, après qu’ils eurent remporté la première coupe Stanley de leur histoire, en 2019.

Les blessures ont privé les Blues d’une formation complète pendant la majorité de la saison et la totalité des séries, mais cette explication n’empêchera pas qu’il y ait des changements au sein d’une équipe qui est déjà différente de celle qui a tout raflé il y a deux ans.

« Nous sommes ici pour tenter de gagner à nouveau et les dirigeants feront tout ce qu’ils peuvent pour mettre la meilleure équipe sur la glace, a indiqué le capitaine Ryan O’Reilly. C’est bien d’avoir de la foi en une organisation de la sorte, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. C’est difficile en ce moment. »

Il était difficile pour les Blues de perdre leur capitaine de longue date Alex Pietrangelo, qui a signé un contrat comme joueur autonome avec les Golden Knights de Vegas. La troupe de St. Louis a ajouté l’ancien défenseur des Bruins de Boston Torey Krug et elle a échangé le gardien Jake Allen au Canadien de Montréal.

Une saison après avoir perdu contre les Canucks de Vancouver en six matchs dans l’environnement protégé à Edmonton, les Blues ont reçu l’indication qu’un changement était nécessaire lorsqu’ils ont été balayés par l’Avalanche. Les gagnants du trophée des Présidents les ont dominés 20-7 au chapitre des buts.

« Ils ont été meilleurs que nous, a dit l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube. Ils nous ont battus en quatre matchs d’affilée. C’est une très bonne équipe et nous n’avons pas été assez bons. C’est tout. »

Qu’en est-il maintenant ? Et bien, les Blues auront une équipe différente lorsqu’ils retourneront sur la glace en octobre.

Les attaquants Jaden Schwartz et Tyler Bozak seront joueurs autonomes sans compensation. Le nouveau venu Mike Hoffman ne reviendra sûrement pas au sein de l’équipe et le défenseur et joueur autonome avec compensation Vince Dunn pourrait être échangé.

Le directeur général Doug Armstrong pourrait également procéder à d’autres mouvements, dans un effort d’amener du sang neuf et de changer la mentalité dans le vestiaire.

Après avoir succédé à Pietrangelo en tant que capitaine, O’Reilly a pris une grosse partie du blâme pour avoir été incapable de contenir le meilleur trio de l’Avalanche, composé de Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen. Les trois joueurs ont totalisé neuf buts pendant la série.

« C’était très pathétique, a avoué O’Reilly. J’ai eu l’occasion de voir ce trio régulièrement et de jouer durement contre eux, mais je n’ai pas fait mon travail. Si je ne fais pas mon travail, je ne peux pas m’attendre à ce que les autres fassent la leur. C’est difficile. Je dois m’améliorer, surtout dans les moments cruciaux. »

O’Reilly a gagné le trophée Conn Smythe en tant que meilleur joueur des séries en 2019 et il a mis la main sur le trophée Selke comme meilleur attaquant défensif lors de cette saison.

En 2019, Jordan Binnington était sorti de nulle part pour guider les Blues vers une conquête de la coupe Stanley. Il a éprouvé des difficultés contre l’Avalanche, maintenant une moyenne de buts alloués de 3,59 et un pourcentage d’arrêts de ,899.

O’Reilly se sentait mal pour Binnington, qui « a très bien joué » selon lui. Le gardien de 27 ans n’a pas été responsable de la défaite des Blues dans les séries.