(Boston) Les Bruins de Boston ont dû mettre fin abruptement à leurs célébrations pour venir à la défense d’un coéquipier, qui se faisait bousculer par l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson.

Jimmy Golen

La Presse Canadienne

Ils n’ont pas jeté les gants. Ils ont simplement continué à marquer.

Après 15 périodes de jeu très égal, les Bruins ont finalement pu respirer un peu mieux, obtenant des buts de David Pastrnak et Charlie Coyle dans un intervalle de 34 secondes en troisième période pour défaire les Capitals 4-1, vendredi soir.

Brad Marchand et Matt Grzelcyk ont ajouté un but chacun en avantage numérique pour les Bruins, qui ont été 3-en-5 avec un joueur en plus pendant cette partie.

« Nous avions la mentalité de les faire payer pour leur indiscipline, a mentionné le défenseur des Bruins Charlie McAvoy. Tu veux toujours marquer, mais je crois que nous avons répondu aux pénalités qu’ils ont prises et nous les avons fait payer sur le tableau indicateur. »

Tuukka Rask a repoussé 19 rondelles pour les Bruins, qui ont pris les devants 3-1 dans cette série. Ils auront l’occasion d’en finir dimanche soir, à Washington.

Il s’agissait d’une 54e victoire en carrière en séries pour Rask, qui a établi un record d’équipe. L’ancienne marque appartenait à Gerry Cheevers.

« Ça n’a vraiment pas d’importance qui est le héros chaque soir, a indiqué Pastrnak. Tant que tu gagnes, tu te sens très bien. »

Après trois matchs décidés en prolongation, les Bruins ont pris les devants 2-0 quand Pastrnak a touché la cible en avantage numérique, dès la 29e seconde du troisième engagement. Coyle a triplé l’avance des siens quelques instants plus tard, à la suite d’un tir de Jake DeBrusk.

Derrière le jeu, Wilson a bousculé Nick Ritchie. Pour un deuxième match de suite, Rask a été victime d’une mise en échec d’un joueur des Capitals et le défenseur des Bruins Kevan Miller a été envoyé à l’hôpital à la suite d’une mise en échec haute de Dmitry Orlov.

« Leur gars a sauté, la mise en échec était plutôt tardive et il a atteint Kevan directement sous le menton, a observé l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy. C’est malheureux pour Kevan, mais nous allons voir comment il se sent. »

Alex Ovechkin a réduit l’écart à 3-1 avec 15 minutes à écouler au match. Son tir a touché le défenseur des Bruins Brandon Carlo avant de terminer son élan dans le filet.

Il s’agissait d’un deuxième but lors des présentes séries pour Ovechkin et d’un 71e en carrière. Il a devancé Steve Yzerman et il a égalé Bryan Trottier au 16e rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Matt Grzelcyk a redonné une avance de trois buts aux Bruins lors d’une supériorité numérique, avec un peu plus de cinq minutes à jouer.

Ilya Samsonov, qui avait commis un revirement coûteux en prolongation lors du troisième duel, a stoppé 33 tirs pour les Capitals. Il a éprouvé des difficultés à tenir son bâton et il a dû surmonter une blessure au genou subie pendant la rencontre.

Les Capitals ont retiré Samsonov en faveur d’un joueur supplémentaire lors des trois dernières minutes de jeu, mais ils n’ont pas été capables de tirer avantage de cette situation.

« Nous n’en avons pas assez donné ce soir, a dit l’attaquant des Capitals Lars Eller. Nous n’étions pas à point. Nous avons 48 heures pour nous regrouper et je veux voir une différente équipe pour le cinquième match, à domicile. »

L’équipe de Washington n’a pas décoché un tir pendant près de 20 minutes à mi-chemin pendant la partie. Elle a été dominée 37-20 au chapitre des lancers.

« Ils ont marqué en avantage numérique ce soir, a souligné l’entraîneur-chef des Capitals, Peter Laviolette. Je n’ai pas aimé certaines pénalités, mais d’autres font partie du jeu. C’est du jeu physique sur la glace. Il faut tout de même être plus disciplinés. »