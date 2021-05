La saison régulière tire à sa fin. À l’occasion de la dernière semaine d’activité dans la LNH, Mathias Brunet relatera chaque jour de la semaine une histoire marquante de la saison, par ordre chronologique. Aujourd’hui, la fin de l’ère Jim Rutherford à Pittsburgh.

Mathias Brunet

La Presse

La vie est parfois drôlement faite.

Ron Hextall a été congédié en novembre 2018 par les Flyers de Philadelphie après un processus de réinitialisation bien entamé. Pour plusieurs observateurs, Hextall était victime d’un licenciement injuste.

Chuck Fletcher lui a succédé à Philadelphie et Hextall a attendu patiemment qu’on daigne lui offrir un poste à nouveau.

Cet appel est finalement survenu fin janvier, après le départ inattendu du DG Jim Rutherford. Hextall s’est retrouvé à la tête des grands rivaux des Flyers, les Penguins, l’autre club de la Pennsylvanie. « Si on m’avait dit il y a deux ans que je deviendrais DG des Penguins, j’aurais éclaté de rire », a d’ailleurs déclaré Hextall aux journalistes lors de sa première conférence de presse.

Hextall a hérité d’un club qui semblait à la croisée des chemins. Les vedettes des Penguins, Crosby, Malkin et Letang en tête, ne rajeunissaient pas, et ils venaient de subir l’été précédent une surprenante élimination aux mains du Canadien. Leur fiche de 5-5-1 au moment du départ de Rutherford ne permettait pas d’établir dans quelle direction s’acheminait l’équipe.

La manière d’opérer de Rutherford et Hextall ne pouvait être plus éloignée. Le premier n’a jamais hésité à multiplier les échanges et à sacrifier des choix au repêchage pour du succès à court terme.

Sa stratégie a payé. Après six saisons sans franchir la deuxième ronde, sous l’autorité de Ray Shero, les Penguins ont remporté deux Coupes Stanley, en 2016 et 2017.

Le succès coûte cher. Les Penguins ont obtenu seulement 35 choix en sept repêchages au cours de l’ère de Rutherford, dont un seul choix de première ronde, Samuel Poulin, en 2019.

Hextall a fait le contraire à Philadelphie, entre 2013 et 2019. Il a amassé les espoirs et les choix au repêchage. Échanger Brayden Schenn à St. Louis lui a permis d’obtenir deux choix de première ronde, dont Joel Farabee. Il a ainsi pu repêcher deux fois en première ronde en 2015, 2017 et 2019. Il a pu repêcher trois fois en deuxième ronde en 2016.

Sous son règne, Travis Sanheim, Ivan Provorov, Shayne Gostisbehere, Scott Laughton, Travis Konecny, Carter Hart, Farabee et Morgan Frost ont accédé à la LNH.

La plus grande erreur commise sous sa direction a sans contredit été de repêcher Nolan Patrick au deuxième rang en 2017 devant Miro Heiskanen, Cale Makar et Elias Pettersson, entre autres.

L’arrivée d’un tel homme à Pittsburgh, et le contexte des Penguins, laissait entrevoir une phase de réinitialisation.

Mais, en homme intelligent, Ron Hextall, avec son conseiller Brian Burke, s’est donné un peu de temps avant d’imposer son style de gestion.

« Notre travail sera d’analyser la situation, a-t-il déclaré à son arrivée. Je ne sais pas comment nous procéderons. Nous garderons un œil sur l’avenir et tenterons de récupérer des atouts pour le futur ici et là. Mais il faut aussi avoir le meilleur club possible. Vous avez des joueurs de qualité avec Crosby, Malkin et Letang. Nous voulons être au sommet avec trois des meilleurs joueurs au monde. »

Les Penguins ont maintenu une fiche de 32-11-2 après l’arrivée de Hextall, même privés de Malkin pour une bonne période.

Le nouveau DG a donc mis son plan de rajeunissement en veilleuse, et même ajouté un vétéran, Jeff Carter, à la date limite des échanges, moyennant des choix de troisième et cinquième ronde.

Carter, 36 ans, l’âge de Corey Perry et Eric Staal, a marqué neuf buts en quatorze matchs depuis son arrivée. Il a solidifié le troisième trio avec Jared McCann. Malkin et Crosby, eux, sont gâtés en ailiers de qualité avec Jake Guentzel, Bryan Rust, Kasperi Kapanen et Jason Zucker. On ne se rappelle pas d’avoir vu autant de profondeur chez les Penguins.

Hextall a donc hérité d’un club achevé à Pittsburgh. À Philadelphie, Fletcher semblait sur une lancée avec les Flyers, mais l’équipe a pris un pas de recul important cette saison et ratera les séries. Le successeur d’Hextall à Philadelphie aura de nombreuses décisions à prendre cet été.

Ironique, tout de même, n’est-ce pas ?