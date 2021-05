(Winnipeg) Le capitaine Blake Wheeler a récolté deux buts et deux mentions d’aide dans une victoire de 5-0 des Jets de Winnipeg contre les Canucks de Vancouver, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les Jets (29-23-3) se sont ainsi assurés de terminer au troisième rang dans la section Nord. Ils affronteront les Oilers d’Edmonton (34-18-2) au premier tour des séries éliminatoires.

C’est donc dire que, pour la première fois depuis 1979, le Canadien de Montréal (24-21-10) croisera le fer avec les Maple Leafs de Toronto (35-13-6) en séries.

Les Jets n’avaient besoin que d’un point mardi pour s’assurer du troisième rang.

Kyle Connor, avec un but et deux mentions d’aide, Mark Sheifele, avec un but et une passe, et Mason Appleton ont inscrit les autres buts des Jets, qui avaient perdu 3-1 contre les Canucks lundi soir.

Connor Hellebuyck a bloqué les 24 tirs qu’il a affrontés pour récolter son quatrième jeu blanc de la saison et son 24e en carrière.

Braden Holtby a effectué 31 arrêts pour les Canucks (21-27-3), qui occupent toujours le dernier rang dans la section Nord.

Le vétéran des Jets Paul Stastny a été honoré lors d’une cérémonie avant la partie, lui qui disputait son 1000e match en carrière dans la LNH. Avec sa femme et ses deux enfants à ses côtés, l’attaquant de 35 ans a reçu une toile commémorative ainsi que le premier bâton d’argent de l’histoire de la concession.

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Paul Stastny (25)

Stastny a aussi porté les couleurs de l’Avalanche du Colorado, des Blues de St. Louis et des Golden Knights de Vegas au cours de sa carrière.

Connor a ouvert la marque à 7 : 48 de la première période avec son 24e but de la saison. Il a accepté une passe de Wheeler avant de battre Holtby.

Appleton a obtenu une bonne chance de marquer avec moins de quatre minutes à jouer, mais Holtby a fermé la porte. Les Jets ont eu l’avantage 11-6 au chapitre des tirs en première période.

Wheeler a doublé l’avance des Jets à 2 : 05 du deuxième engagement avec son 14e de la saison. Il a aussi obtenu une mention d’aide sur le but de Scheifele en milieu de période, qui a porté le compte à 3-0.

Wheeler a inscrit son deuxième de la rencontre en milieu de troisième période, puis Appleton a réussi son 11e de la saison à 11 : 54.