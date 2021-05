Le Québécois Alexis Lafrenière célèbre son but, à la troisième période.

(Boston) Mika Zibanejad a marqué deux des quatre buts des Rangers en troisième période et la troupe new-yorkaise a conclu sa saison en battant les Bruins de Boston 5-4, samedi après-midi.

Ken Powtak

Associated Press

Les Rangers ont terminé leur semaine mouvementée en stoppant à cinq sa série de revers.

Alexis Lafrenière et Vitali Kravtsov ont touché la cible au troisième engagement et K’Andre Miller a ajouté un but pour les Rangers, qui ont transformé un retard de 2-1 en une avance de 4-2.

Keith Kinkiad a repoussé 28 rondelles avant de quitter la rencontre à mi-chemin au dernier tiers. Igor Shesterkin s’est amené en relève pour les vainqueurs.

David Pastrnak a enfilé l’aiguille pour une 200e fois dans la LNH alors que Brad Marchand, Patrice Bergeron et Nick Ritchie ont aussi fait mouche pour les Bruins.

Tuukka Rask a stoppé 18 tirs pour la formation de Boston, qui montrait un dossier de 5-0-1 à ses six dernières sorties.