PHOTO HOCKEY CANADA, VIA TWITTER

(Plano) Connor Bedard a récolté deux buts et trois aides, menant le Canada vers une victoire écrasante de 10-3 aux dépens de la République tchèque, lundi, en quarts de finale du Championnat mondial des moins de 18 ans.

La Presse Canadienne

Bedard, qui n’a que 15 ans et qui n’est pas admissible au repêchage de la LNH avant 2023, a donné le ton avec une première période de trois points et les représentants de l’unifolié ont maintenu le cap pendant le reste de la rencontre.

Bedard a rejoint Francesco Pinelli et Mason McTavish au sommet des meilleurs pointeurs du Canada avec un total de neuf points, dont trois buts.

Cette victoire a permis au Canada d’accéder aux demi-finales de ce tournoi pour une deuxième représentation consécutive. En 2020, l’évènement avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Dylan Guenther a touché la cible à deux reprises alors que Logan Stankoven, Shane Wright et Ryan Winterton ont ajouté un but et une mention d’aide pour la troupe de Dave Barr, qui est toujours invaincue depuis le début du tournoi.

Wyatt Johnston, Conner Roulette et Brett Harrison ont complété le pointage pour le Canada, qui a été parfait en deux avantages numériques.

Benjamin Gaudreau a eu à se signaler à quelques occasions, mais son attaque lui a donné un assez bon coussin pour qu’il puisse ajouter une deuxième victoire à sa fiche. L’espoir au prochain repêchage de la LNH a bloqué 29 rondelles.

Gabriel Szturc a amassé un but et une assistance pour les Tchèques. Jaroslav Chmelar et Lukas Pajer ont également noirci la feuille de pointage.

Tomas Suchanek a amorcé l’affrontement pour la République tchèque et il a été chassé après avoir alloué trois buts en cinq tirs. En relève, Oliver Satny a cédé sept fois en 29 lancers.

Russie 5 — Biélorussie 2

Matvei Michkov a inscrit un 10e but en seulement cinq matchs dans ce tournoi et la Russie est venue à bout de la Biélorussie au compte de 5-2.

Michkov a donné le ton en ouvrant le pointage dès la cinquième minute de jeu. L’espoir au repêchage de 2023 s’est approché à quatre buts du record du tournoi, détenu par Alex Ovechkin et Cole Caufield.

Danila Yurov et Artyom Duda ont procuré une avance de 3-0 à la Russie, mais la Biélorussie a rendu les choses intéressantes quand Ilya Morozov et Fyodor Nikolayenya ont réduit l’écart à un seul but.

Igor Miroshnichenko et Vsevolod Gaidamak ont cependant enfilé l’aiguille dans un intervalle de 2 : 11 au troisième engagement pour confirmer la victoire de la Russie.

Sergei Ivanov a stoppé 30 lancers pour les Russes alors que Tikhon Chaika a effectué 24 arrêts devant la cage de la Biélorussie.