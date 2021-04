Andrew Shaw, qui a disputé 182 matchs avec le Canadien de Montréal de 2016 à 2019, a annoncé lundi matin qu’il mettait fin à sa carrière de hockeyeur.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Dans un communiqué confirmant la nouvelle, Shaw a indiqué que le moment était venu pour lui de « réaliser que [sa] santé était une priorité et que [son] futur avec sa famille était ce qui était le plus important ».

Le fougueux attaquant des Blackhawks de Chicago a en effet été victime de multiples commotions cérébrales au cours de sa carrière. La dernière en date remonte au 9 février dernier, au cours d’un match contre les Stars de Dallas.

Même s’il est guéri des symptômes liés à cette dernière commotion, Shaw a reçu la recommandation du personnel médical de l’équipe de mettre un point final à sa carrière. « Pour une fois, je vais écouter », a écrit Shaw, 29 ans.

Le natif de Belleville, en Ontario, raconte dans le même communiqué que dès sa deuxième présence dans la LNH, il avait jeté les gants. Celui que les Blackhawks ont repêché en 2011 dit s’être instantanément considéré comme « un joueur qui pourrait représenter la mentalité de col bleu de la ville de Chicago ».

Au total, il s’est battu à 20 reprises avec le Canadien et les Hawks, selon le recensement du site HockeyFights.

Adoré de ses coéquipiers partout où il est passé, il ajoute qu’il s’ennuiera du vestiaire et de ses anciens camarades. « Même si j’ai pu être extrêmement bruyant et que je leur ai joué des tours, je me suis toujours fait un point d’honneur de garder l’ambiance agréable et d’être le meilleur coéquipier possible. Ce fut un plaisir de jouer à vos côtés chaque soir. »

Shaw conclut sa carrière dans la LNH avec 247 points en 544 rencontres. Il a disputé la majorité de ses 10 saisons chez les Hawks, équipe avec laquelle il d’ailleurs remporté la Coupe Stanley en 2013 et en 2015.