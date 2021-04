(Buffalo) Les Bruins de Boston ont reçu un coup de pouce en vue du dernier droit de la saison régulière en faisant l'acquisition de l’attaquant Taylor Hall dans un échange avec les Sabres de Buffalo, lundi matin.

Associated Press

Les Bruins ont également ajouté l’attaquant de soutien Curtis Lazar, qui a raté les six derniers matchs en raison d’une blessure au haut du corps. En retour, les Sabres ont mis la main sur l’attaquant Anders Bjork et un choix de deuxième ronde dans le cadre d’un échange conclu avant la date limite des transferts dans la LNH.

Les Sabres ont accepté de conserver la moitié du salaire annuel de 8 millions US de Hall. Le joueur par excellence de la LNH en 2018 était devenu disponible alors que les Sabres, au dernier rang de la ligue, ont choisi de se tourner vers l’avenir.

Les Bruins ont perdu leurs deux derniers matchs, dont une défaite de 8-1 aux dépens des Capitals de Washington, dimanche. Avec une fiche de 21-12-6, ils occupent la quatrième et dernière place disponible pour les éliminatoires dans la section Est et ils ont quatre points d’avance devant les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie.

Les Bruins comptent quatre blessés dans leurs rangs, dont l’attaquant Ondrej Kase et le défenseur Brandon Carlo. Entre-temps, le défenseur Charlie McAvoy a raté un quatrième match en raison d’une blessure au haut du corps, et le défenseur Matt Grzelcyk est également à l’écart.

Dans un échange distinct dimanche, les Bruins ont également acquis le défenseur Mike Reilly des Sénateurs d’Ottawa en retour d’un choix de troisième ronde.

Pour leur part, les Sabres continuent d’être en mode liquidation alors que l’équipe est presque mathématiquement assurée d’égaler le record de la LNH de 10 saisons sans présence en éliminatoires. Ils ont échangé le défenseur Brandon Montour aux Panthers de la Floride, samedi, et avait précédemment cédé le vétéran Eric Staal au Canadien de Montréal.