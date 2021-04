L’éclosion de COVID-19 qui frappe de plein fouet les Canucks de Vancouver est loin de se calmer.

la presse



Selon TSN, on compterait maintenant plus de 20 joueurs et entraîneurs touchés par le virus. Plusieurs d’entre eux auraient des symptômes, dont des vomissements, des crampes et de la déshydratation sévère. Les familles des joueurs et entraîneurs seraient également malades.

Selon ESPN, qui cite un joueur, certains malades ont dû être réhydratés par intraveineuse.

L’informateur Darren Dreger précise que les prochains 5 à 7 jours seront déterminants pour la suite du calendrier des Canucks.

« Fatigue, déshydratation, les symptômes sont intenses, a révélé un agent à ESPN. Le virus a frappé durement plusieurs membres de l’équipe. Certains sont incapables de sortir du lit. »

« Au nom de notre équipe, je veux remercier tous les partisans qui nous ont appuyés la semaine dernière, a dit le directeur général des Canucks Jim Benning sur le compte Twitter officiel de l’équipe. Nos joueurs, nos entraîneurs et leur famille vous en sont reconnaissants, et nous espérons tous être de retour en santé aussi vite que possible. Notre priorité reste la santé de tous, et nous sommes reconnaissants de tous les conseils sanitaires reçus de nos médecins, des autorités de la Colombie-Britannique, ainsi que des experts de la LNH et de l’Association des joueurs. »

En date de samedi, 14 joueurs étaient inscrits sur la liste du protocole COVID de la LNH. Ce nombre sera bien sûr appelé à grimper. Selon plusieurs médias, plusieurs membres de l’équipe seraient infectés par le variant brésilien de la COVID, une première dans la LNH. Il faut dire que la région de Vancouver est récemment devenue un point chaud de transmission de ce variant.