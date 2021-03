Tout vient à point à qui sait attendre. Alexandre Carrier a marqué son premier but dans la LNH samedi. Après quatre saisons complètes dans la Ligue américaine (AHL), l’ancien capitaine des Olympiques de Gatineau avait toutes les raisons de savourer le moment. À sa première véritable chance avec les Predators de Nashville, sa patience a été récompensée.

Le Droit

Son premier but a été compté en empruntant une page d’un film de Hollywood. Yakov Trenin, son coéquipier chez les Olympiques, a été celui qui lui a fait la passe. Ce premier but dans la Ligue nationale a aussi été compté contre le Lightning de Tampa Bay, champions en titre de la coupe Stanley. Et pas contre n’importe quel gardien non plus. Andrei Vasilevskiy a été le gagnant du trophée Vézina en 2018-19.

