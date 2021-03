PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Calle Jarnkrok a marqué un but en désavantage numérique et ajouté trois mentions d’aide et il a été le chef de file d’une victoire de 4-1 des Predators de Nashville face au Lightning de Tampa Bay lundi.

Erik Erlendsson

Associated Press

Dans la victoire, le gardien Pekka Rinne a bloqué 38 rondelles et mérité la 14e mention d’aide de sa carrière.

Mattias Elkholm a contribué à ce gain avec un but et une aide. Eeli Tolvanen et Viktor Arvidsson ont complété.

Il s’agissait de la première victoire des Predators face au Lightning en six duels depuis le début de la saison. Les Predators ont maintenant gagné deux de leurs huit dernières rencontres.

Steven Stamkos a marqué l’unique filet du Lightning, victime d’un deuxième revers à domicile en 12 sorties en 2021.

Le gardien Curtis McElhinney a réalisé 22 arrêts et a vu son dossier glisser à 2-3-1.

Nashville a ouvert la marque à 3 : 58 de la deuxième période. Tolvanen a trouvé le fond du filet à l’aide d’un tir des poignets décoché du cercle gauche des mises en jeu, à la suite d’une passe transversale de Ryan Johansen.

Un peu moins de six minutes plus tard, Arvidsson a porté la marque 2-0 lors d’un avantage numérique.

Le Lightning a eu une opportunité de réduire l’avance des Predators lors d’un avantage numérique à mi-chemin de la période médiane, mais Brayden Point a été incapable de garder à l’intérieur de la zone adverse une rondelle projetée haut dans les airs.

Jarnkrok en a profité pour s’échapper et marquer son huitième but en carrière en désavantage numérique.