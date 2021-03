Claude Giroux célèbre son but marqué en troisième période.

PHOTO PETER DIANA, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Claude Giroux a fait dévier un tir dans le filet adverse pour son deuxième but de la soirée avec 2:08 à jouer à la troisième période jeudi soir et les Flyers de Philadelphie ont surmonté un déluge en début de match pour vaincre les Penguins de Pittsburgh 4-3.

Will Graves

Associated Press

Les Flyers accusaient un retard de 0-3 après une explosion de trois buts des Penguins en 71 secondes.

Graduellement, ils ont grugé dans l’avance de leurs grands rivaux et ont pris les devants quand Giroux a pu loger la rondelle dans un filet grand ouvert.

Le premier filet de Giroux avait permis aux Flyers de s’approcher à un but des Penguins en deuxième période. Scott Laughton a ramené les deux formations à la case de départ à 13:37 de la troisième période.

Sean Couturier avait amorcé la remontée en touchant la cible en milieu de première période.

Le gardien Brian Elliott a surmonté un difficile début de rencontre et a bloqué 26 rondelles.

C’est la première fois depuis le 25 octobre 2016, contre les Sabres de Buffalo en tirs de barrage, que les Flyers gagnent un match après avoir concédé les trois premiers buts à leurs adversaires.

La victoire a permis aux Flyers de se hisser au quatrième rang dans la section Est.

Kristopher Letang, Mark Friedman et Jared McCann avaient lancé les Penguins en avant tôt en première période.

Tristan Jarry a réalisé 31 arrêts mais n’a pas toujours été aidé par ses coéquipiers.

Letang a ouvert la marque à 2:46 et 34 secondes plus tard, Friedman, un défenseur qui s’est joint aux Penguins la semaine dernière après que les Flyers eurent soumis son nom au ballottage, a réussi son premier but en carrière dans la LNH.

Ce match marquait le retour de Sidney Crosby, qui a obtenu le feu vert des médecins pour affronter les Flyers après être passé par le protocole de la LNH relatif à la COVID-19.

Crosby a participé au but de Friedman et a joué pendant 21 minutes huit secondes.

Les Penguins ont aussi annoncé que l’entraîneur adjoint Todd Reirden avait également reçu la permission de reprendre sa place derrière le banc de l’équipe après son passage dans le protocole.

Par ailleurs, les Flyers n’ont pas pu compter sur Joel Farabee, dont le nom a été ajouté au protocole lié à la COVID-19.

Du coup, il est le 10e joueur des Flyers à devoir passer par le protocole depuis le début de la saison, et le premier depuis Travis Kovecny, qui avait obtenu le feu vert dimanche dernier après un séjour de deux semaines sur la liste.

Les deux équipes compléteront leur série de trois parties samedi soir à Pittsburgh