(Ottawa) La saison de l’attaquant Derek Stepan est terminée, ont annoncé les Sénateurs d’Ottawa par voie de communiqué mardi matin.

La Presse Canadienne

Stepan s’est blessé dans la victoire de 5-4 en tirs de barrage des Sénateurs contre le Canadien de Montréal, le 23 février.

Selon le directeur général de l’équipe Pierre Dorion, Stepan a subi « une blessure à la coiffe de l’épaule gauche après avoir été victime d’une luxation ».

Stepan sera opéré plus tard cette semaine, et en conséquence il ratera le reste de la campagne. Dorion a cependant précisé qu’il devrait être rétabli à temps pour le début de la prochaine saison.

Le vétéran âgé de 30 ans avait été acquis des Coyotes de l’Arizona le 26 décembre.

Stepan a marqué un but et récolté cinq mentions d’assistance en 20 matchs cette saison avec les Sénateurs, en plus d’avoir écopé huit minutes de pénalité.

Le Canadien a rendez-vous avec les Sénateurs au Centre Bell mardi soir.