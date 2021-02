(New York) Ryan Strome a récolté un but et deux mentions d’aide et les Rangers de New York ont facilement vaincu les Bruins de Boston 6-2, vendredi soir.

Associated Press

Alors qu’il y avait des partisans au Madison Square Garden pour une première fois cette saison, les Rangers ont profité d’une deuxième période de trois buts pour battre les Bruins pour une première fois en trois duels cette saison.

Chris Kreider a amassé un but et une assistance alors que Julien Gauthier, Colin Blackwell, Pavel Buchnevich et Jonny Brodzinski ont touché la cible une fois chacun pour les Rangers, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières sorties.

Adam Fox et Ryan Lindgren ont tous deux participé à deux buts des New-Yorkais et Alexandar Georgiev a bloqué 31 tirs.

Brad Marchand a obtenu un but et une mention d’aide pour les Bruins, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Patrice Bergeron a lui aussi enfilé l’aiguille tandis que David Pastrnak s’est fait complice des deux réussites de sa troupe.

Tuukka Rask a conclu l’affrontement avec 28 arrêts pour les Bruins, qui montraient un dossier de 5-0-1 à leurs six derniers duels contre les Rangers.

Les Bostonnais ont perdu 7-2 contre les Islanders de New York, jeudi soir, après ne pas avoir alloué plus de quatre buts à leurs 16 premières parties de la saison.