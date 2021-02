(Montréal) Paul Byron fait-il encore partie des plans chez le Canadien ? Plus que jamais, la question se pose.

Richard Labbé

La Presse

La question se pose puisque l’organisation montréalaise a placé le nom du petit attaquant sur la liste de ballotage dimanche midi, dans le but de l’assigner à la formation de réserve.

Les autres équipes de la Ligue nationale de hockey ont maintenant 24 heures pour le réclamer si elles le veulent bien.

Dans l’immédiat, on peut présumer que la possibilité que Byron soit réclamé par un autre club est assez faible. À un salaire de 3,4 millions de dollars pour cette saison et aussi pour les deux suivantes, c’est très cher payé pour un joueur qui ne produit plus au rythme de jadis.

Le Canadien, peut-on présumer aussi, cherche en plus à libérer un peu d’espace sous son plafond salarial. Selon le site spécialisé CapFriendly, le Canadien possède une masse salariale de quelque 81,5 millions de dollars, ce qui est le maximum permis par la LNH.