(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont embauché leur ancien capitaine Justin Williams à titre de conseiller spécial au directeur général.

Associated Press

Le président et directeur général de l’équipe, Don Waddell, a mentionné vendredi que les connaissances de l’ancien attaquant seraient très précieuses pour les Hurricanes.

Williams, qui a remporté la coupe Stanley à trois reprises comme joueur, a affirmé qu’il s’agissait là d’une belle occasion de rester près du sport et que son objectif était d’en apprendre le plus possible à propos des opérations d’une équipe.

« C’est simplement quelque chose qui m’intéresse déjà, a ajouté Williams. Est-ce que je serai bon pour évaluer les joueurs ? Je ne sais pas. Je suis donc en train d’apprendre ce que j’ai besoin de voir chez un joueur. Je vais simplement faire de mon mieux pour apprendre des gens qui ont une très bonne expérience dans ce domaine. »

Âgé de 39 ans, Williams a annoncé sa retraite en octobre, après 19 saisons dans la LNH. Il a gagné la coupe Stanley avec les Hurricanes, en 2006, et avec les Kings de Los Angeles, en 2012 et en 2014. Il a mis la main sur le trophée Conn-Smythe lors de la deuxième conquête des Kings.

Williams a amassé 320 buts et 477 mentions d’aide en 1264 matchs en saison. Il a ajouté 102 points en 162 parties éliminatoires, recevant au passage le surnom de « Monsieur match numéro 7 ».