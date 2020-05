Les rivaux nord-américains feront partie du même groupe de huit pays qui s’affronteront à Riga, en Lettonie. La Finlande, championne en titre du tournoi, et l’Allemagne font aussi partie de ce groupe.

Mondial de hockey sénior : Canada et États-Unis dans le même groupe

(Zurich) Le Canada et les États-Unis feront partie du même groupe lors du Championnat du monde de hockey senior de 2021, a annoncé l’IIHF mercredi.

Associated Press

La Russie, la Suède et la République tchèque feront partie de l’autre groupe en compagnie de l’autre pays-hôte, le Bélarus, et leurs activités se dérouleront à Minsk. L’aréna de Minsk, doté d’une capacité de 15 000 spectateurs, présentera aussi les demi-finales et les matchs pour l’obtention des médailles.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a mentionné que le calendrier du tournoi de 2021 sera dévoilé un peu plus tard.

La Finlande a décroché le titre en 2019. Le Mondial de 2020, qui devait avoir lieu en Suisse, a été annulé à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.