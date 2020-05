(Las Vegas) Le meilleur marqueur de la NCAA, Jack Dugan, a accepté lundi de faire le saut chez les professionnels en ratifiant un pacte avec les Golden Knights de Vegas.

Associated Press

Dugan fut un choix de cinquième ronde des Golden Knights lors de la première séance de repêchage de leur histoire, en 2017. En raison de son âge, son contrat de recrue dans la LNH, qui entrera en vigueur la saison prochaine, sera d’une durée de deux ans.

L’attaquant de six pieds, deux pouces et 185 livres a marqué 10 buts et amassé 42 mentions d’assistance à sa deuxième campagne à Providence College. Dugan fut notamment finaliste au trophée Hobey Baker, remis annuellement au meilleur joueur du championnat universitaire de la NCAA.

Dugan, qui est âgé de 21 ans, a dominé la NCAA la saison dernière avec une moyenne de 1,53 point par match, 1,24 mention d’aide par match, 22 points en supériorité numérique et 30 autres à forces égales.

« Je suis reconnaissant pour ces deux dernières années à Providence, a écrit Dugan sur Twitter. Je ne pourrais être plus reconnaissant pour cette prochaine opportunité, et j’ai hâte de me joindre à Vegas, peu importe à quel moment ce sera. »