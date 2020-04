Steven Stamkos a été opéré aux muscles abdominaux le 2 mars et devait être absent pour six à huit semaines — la saison régulière devait initialement se terminer le 4 avril.

(Tampa) L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos a récemment déclaré que l’interruption des activités dans la LNH à cause de la pandémie de COVID-19 lui a permis de récupérer suffisamment pour être prêt pour la relance.

La Presse canadienne

Stamkos a été opéré aux muscles abdominaux le 2 mars et devait être absent pour six à huit semaines — la saison régulière devait initialement se terminer le 4 avril. Il aura finalement raté sept rencontres avant que le circuit Bettman interrompe ses activités, le 12 mars.

« À cause de tout ça, ç’a été dévastateur au départ, parce que je me disais que j’allais probablement devoir rater quelques matchs des séries éliminatoires [de la Coupe Stanley], a confié Stamkos dans une vidéo diffusée sur le site internet du Lightning. Puis, la pause s’est produite, et nous ne savions pas pour combien de temps, donc d’un point de vue positif je serai prêt pour la relance. »

Les joueurs blessés de la LNH ont l’autorisation d’utiliser les installations de leur équipe pendant la pandémie, à condition de respecter les directives gouvernementales de l’endroit où ils se trouvent. On ignore toujours à quel moment la saison sera relancée, ou si elle reprendra.

Stamkos occupe le deuxième rang du Lightning avec 29 buts et 66 points, derrière son coéquipier Nikita Kucherov (33-85) à ces chapitres. Le Lightning (43-21-6) est deuxième dans la section Atlantique, huit points derrière les Bruins de Boston.