Nos experts hockey nous dévoilent leurs gagnants pour les principaux honneurs individuels dans la LNH cette saison. Aujourd'hui : première partie de notre dossier. La suite demain.

Trophée Jack-Adams (entraîneur de l’année)

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alain Vigneault

Gagnant : Alain Vigneault (10 points, 3 votes de 1re place)

Finalistes : Mike Sullivan (5), Bruce Cassidy (5)

Les Flyers de Philadelphie n’ont pas remporté de ronde de séries depuis sept ans. Ils ont été exclus des éliminatoires quatre fois au cours de cette période. Le DG Chuck Fletcher espérait voir l’équipe retrouver l’élan des beaux jours en nommant un entraîneur réputé, Alain Vigneault, l’été dernier. Vigneault a mené ses deux clubs précédents, les Canucks de Vancouver et les Rangers de New York, en finale de la Coupe Stanley. Le noyau des Flyers est demeuré le même, mais Fletcher a fourni à Vigneault et à ses nouveaux adjoints Michel Therrien et Mike Yeo du renfort au centre en offrant la lune à Kevin Hayes, et il a aussi ajouté de l’expérience en défense avec l’acquisition de Justin Braun et Matt Niskanen. Le début de saison, marqué par un voyage outre-mer, a été difficile, mais depuis, les Flyers sont presque invincibles. Au moment de l’interruption de la saison, ils occupaient le deuxième rang de la division Métropolitaine, à un seul point des Capitals de Washington. Ils ont une fiche de 36-16-4 depuis le 21 octobre. Mike Sullivan, dont les Penguins ont continué de gagner malgré les blessures à Evgeni Malkin, Sidney Crosby puis Jake Guentzel, ainsi que Bruce Cassidy, à la tête de la meilleure équipe de la LNH, les Bruins de Boston, ont terminé parmi les finalistes.

— Mathias Brunet, La Presse

Trophée James-Norris (meilleur défenseur)

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Roman Josi

Gagnant : Roman Josi (15 points, 3 votes de 1re place)

Finalistes : John Carlson (14), Victor Hedman (6)

Nous allons souligner l’audace des experts de La Presse ici : très souvent, pour ne pas dire tout le temps, le trophée Norris est remis au défenseur qui a récolté le plus de points, et selon ce critère, le gagnant aurait dû être John Carlson, des Capitals, qui avait 75 points à sa fiche au moment où le hockey s’est arrêté, un sommet chez les défenseurs de la LNH. Carlson a eu sa part de votes ici, évidemment, mais nous avons plutôt choisi de remettre le trophée à Josi. Pourquoi ? Sans doute parce que le défenseur des Predators est une machine qui joue plus de 25 minutes par match, et aussi parce qu’il a un impressionnant + 22 à sa fiche, dans une équipe où le jeu défensif est souvent un problème. Bien sûr, les 65 points à sa fiche, ce qui le met au deuxième rang chez les défenseurs du circuit, n’ont certes pas nui.

— Richard Labbé, La Presse

Trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe)

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Leon Draisaitl

Gagnant : Leon Draisaitl (15 points, 3 votes de 1re place)

Finalistes : Nathan MacKinnon (7), Connor McDavid (6)

Leon Draisaitl aurait pu repartir de Vegas avec les valises pleines de trophées. Si ça peut le consoler, il pourra toujours encadrer cet article, où La Presse le consacre joueur le plus utile à son équipe. Avec 110 points au compteur, soit 13 de plus que son illustre coéquipier Connor McDavid, Draisaitl était déjà essentiellement assuré du trophée Art-Ross. L’Allemand s’est montré dominant dans toutes les facettes du jeu : 2e dans la LNH pour les points à forces égales (66), 1er pour les points en avantage numérique (44), 3e pour l’efficacité sur ses tirs (19,7 %). Il a même été le meilleur joueur des Oilers aux mises en jeu (52,1 %). Nathan MacKinnon n’a pas démérité non plus ; ses statistiques (35 buts, 58 passes, 93 points en 69 matchs) n’étaient pas aussi spectaculaires que celles de Draisaitl, mais son excellence est ailleurs. Presque tous les joueurs clés de l’Avalanche ont été blessés, de Mikko Rantanen à Gabriel Landeskog en passant par Cale Makar.

— Guillaume Lefrançois, La Presse

Trophée Frank-J.-Selke (meilleur attaquant défensif)

PHOTO ERIC HARTLINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sean Couturier

Gagnant : Sean Couturier (10 points, 3 votes de 1re place)

Finalistes : Patrice Bergeron (9), Ryan O’Reilly (5)

L’élève a-t-il finalement dépassé le maître ? S’il n’en tenait qu’à nos panélistes, Sean Couturier mettrait la main sur son premier trophée Selke, coiffant de peu Patrice Bergeron, qui l’a gagné à quatre reprises depuis 2012. Couturier était sur le point de franchir la barre des 70 points pour la troisième saison de suite, et ce, même s’il passait plus de 2 minutes par match en infériorité numérique et qu’il était chargé de menotter les meilleurs éléments adverses soir après soir. Le titre d’attaquant défensif par excellence du circuit serait en quelque sorte une consécration pour le joueur de centre de 27 ans, devenu depuis longtemps un incontournable chez les Flyers, dont il était d’ailleurs au cœur des succès cette saison. Il avait été inclus dans la liste des aspirants sérieux au Selke au cours des dernières années, et avait même terminé au deuxième rang du scrutin de 2018, derrière Anze Kopitar. Son tour est aujourd’hui venu.

— Simon-Olivier Lorange, La Presse

Trophée Vézina (meilleur gardien)

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Connor Hellebuyck

Gagnant : Connor Hellebuyck (14 points, 2 votes de 1re place)

Finalistes : Tuukka Rask (11), Andrei Vasilevskiy (6)

En surface, Connor Hellebuyck présente des statistiques légèrement au-dessus de la moyenne : 14e pour la moyenne de buts par matchs, 7e pour le pourcentage d’arrêts. Mais lorsqu’on l’isole avec les 10 gardiens les plus utilisés cette année, il se retrouve tout au sommet de la liste.

1. Connor Hellebuyck ,922/2,57

2. Andrei Vasilevskiy ,917/2,56

3. Jordan Binnington ,912/2,56

4. Carey Price ,909/2,79

5. Frederik Anderson ,909/2,85

6. David Rittich ,907/2,97

7. Marc-André Fleury ,905/2,77

8. Josh Gibson ,904/3,00

9. Sergei Bobrovsky ,900/3,23

10. Braden Holtby ,897/3,11

Tuukka Rask, des Bruins, a aussi connu une excellente saison. Mais tout compte fait, Hellebuyck a réalisé 552 arrêts de plus. Un écart énorme.

— Alexandre Pratt, La Presse