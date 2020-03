La LNH étend sa recommandation aux joueurs et au personnel de s’isoler et de rester loin des installations d’entraînement en équipe jusqu’au 6 avril, au moins.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a confirmé mardi que la LNH avait recommandé aux joueurs et au personnel de prolonger leur auto-quarantaine de 10 jours au-delà de la date initiale du 27 mars, ce qui repousse davantage la date la plus hâtive à laquelle les clubs pourraient rouvrir leurs installations.

Au cours des deux derniers jours, la ligue a tenu des téléconférences avec le bureau des gouverneurs et les directeurs généraux, pour les mettre à jour et répondre à des questions sur la situation actuelle.

On ne sait toujours pas quand la LNH pourrait reprendre sa saison.

Le commissaire Gary Bettman a déclaré récemment que ce serait décidé en accord avec les responsables de la santé et que la ligue travaille sur différents scénarios concernant une potentielle reprise des activités.

Bettman s’est montré optimiste quant à la possibilité de reprendre le reste de la saison régulière et de voir a Coupe Stanley être remise. Pour ce faire, la saison pourrait se poursuivre tard cet été et se terminer au début de l’automne.

La LNH souhaite cependant que le calendrier de la prochaine saison ne soit pas altéré, même si la saison pourrait s’amorcer aussi tard qu’en novembre.

Deux joueurs des Sénateurs d’Ottawa ont contracté le coronavirus et six autres joueurs attendent les résultats de leurs tests. La ligue a affirmé que les experts de la santé n’avait pas recommandé que tous les joueurs soient testés et qu’ils le soient uniquement s’ils présentent des symptômes.