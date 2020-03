À travers les hauts et les bas de la saison du Canadien, le rendement de la recrue Nick Suzuki demeure l’un des points les plus positifs de la campagne de la formation montréalaise.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Suzuki a vu ses efforts être récompensés lundi, alors que le Tricolore a annoncé qu’il était le lauréat de la coupe Molson pour le segment du mois de février.

L’attaquant âgé de 20 ans a terminé deuxième à égalité pour les points (10), troisième à égalité pour les buts (4) et quatrième pour les aides (6). Il a amassé la moitié de ses points en avantage numérique.

Cependant, Suzuki a été blanchi de la feuille de pointage à ses cinq dernières rencontres, après avoir amassé 10 points lors des 10 premières parties du mois.

« Je vois un peu de fatigue dans son jeu. C’est normal, a affirmé l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Je l’ai toujours dit, il est assez intelligent pour s’ajuster à ces choses-là. »

Suzuki a connu une longue campagne l’hiver dernier. Il a disputé un total de 92 matchs compétitifs, incluant le Championnat mondial junior, les séries de la Ligue de l’Ontario et la Coupe Memorial. Et c’est sans compter les matchs préparatoires avec l’Attack d’Owen Sound, le Canadien et Équipe Canada junior.

« Je me sens bien, a répondu Suzuki quand il a été questionné sur son niveau d’énergie. Je fais du bon travail après les entraînements et les matchs pour récupérer. Ce sont des choses auxquelles j’ai toujours porté attention, même au niveau junior. »

Suzuki a noté que les ressources offertes par le Canadien à ce niveau étaient supérieures à ce à quoi il avait accès auparavant. Il prend des bains chauds et froids et aime particulièrement utiliser des bottes de pressiothérapie à son retour chez lui pour évacuer l’acide lactique de ses jambes.

Le centre originaire de London, en Ontario, aime aussi profiter des conseils des vétérans de l’équipe. Ces derniers constatent toutefois qu’il n’a peut-être pas vraiment besoin d’être guidé.

« Je partage un peu mon expérience, mais il est capable de faire ce qu’il a à faire », a mentionné le centre Phillip Danault.

« Il a toutes les caractéristiques d’un bon joueur de hockey, a renchéri le gardien Carey Price. Il a le comportement et l’intelligence nécessaires. Il a profité des occasions qui se sont présentées à lui cette saison. Il a un rôle exigeant, mais il relève les défis. »

Suzuki a gagné son poste lors du camp en septembre. Il a ensuite rapidement gravi les échelons, passant d’un rôle d’ailier sur le quatrième trio à centre du deuxième trio. Il a aussi obtenu du temps de jeu en infériorité numérique et en avantage numérique. En 67 parties, il a récolté 13 buts et 27 aides.

Rien ne semble trop difficile pour lui jusqu’ici à sa première saison professionnelle.

« J’ai toujours été quelqu’un de calme. Je ne me laisse jamais emporter ou abattre, a noté Suzuki. Je savais qu’il y aurait des hauts et des bas pendant la saison, mais je me concentre sur les éléments de base.

« Je savais qu’il y aurait de la pression en jouant à 20 ans à Montréal, mais c’est un honneur d’avoir cette pression. Je garde la tête basse et je travaille fort. Je ne parle pas beaucoup dans le vestiaire et j’essaie d’apprendre des meneurs. »

Petry, un cas incertain face aux Islanders ?

Le défenseur Jeff Petry n’a pas participé à l’entraînement du Canadien, lundi matin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jeff Petry

Petry a été atteint à un pied par un tir pendant la troisième période de l’éventuelle victoire de 4-3 du Tricolore face aux Hurricanes de la Caroline, samedi. Petry est demeuré dans le match et a inscrit le but vainqueur en prolongation.

L’équipe a indiqué qu’il profitait d’une journée de traitements et Julien s’est contenté de dire qu’il devrait accompagner ses coéquipiers lors du voyage cette semaine.

Le Tricolore rendra visite aux Islanders de New York, mardi, au Lightning de Tampa Bay, jeudi, et aux Panthers de la Floride, samedi.

Avant les matchs de lundi, le Canadien accusait neuf points de retard sur les derniers rangs donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Par ailleurs, le Rocket de Laval a confirmé l’arrivée de l’attaquant âgé de 20 ans Jesse Ylonen, annoncée d’abord par son club finlandais vendredi dernier. Ylonen a signé un contrat de la Ligue américaine pour le reste de la saison.

En 53 matchs avec les Pelicans de Lahti cette saison, Ylonen a récolté 12 buts et 10 aides. Le Canadien l’a sélectionné en deuxième ronde, 35e au total, lors du repêchage de 2018.