(Washington) Le Canadien a procédé à une transaction mineure au niveau de la LNH, mais lourde de sens dans la Ligue américaine.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le Tricolore a envoyé les vétérans Riley Barber et Phil Varone aux Penguins de Pittsburgh, et obtient Joseph Blandisi et Jake Lucchini. Ces derniers se rapporteront directement au Rocket de Laval, tandis que Barber et Varone prennent la route de Wilkes-Barre, pour se joindre au club-école des Penguins.

Barber et Varone ont été embauchés l’été dernier comme joueurs autonomes. Barber a disputé neuf matchs avec le CH, n’obtenant aucun point. À Laval, il a inscrit 13 buts et 18 passes pour 31 points en 39 matchs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Phil Varone

Varone, lui, a été ralenti par une blessure et n’a amassé que 14 points en 27 rencontres.

Les deux vétérans ont été laissés de côté par Joël Bouchard dimanche.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Joseph Blandisi

Blandisi, qui compte 101 matchs d’expérience dans la LNH, totalise 14 points en 26 matchs dans la LAH cette saison. Il a aussi disputé 21 rencontres avec le grand club à Pittsburgh, amassant 5 points. Lucchini, un joueur de 24 ans jamais repêché, totalise 15 points en 53 matchs.