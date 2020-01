Le gardien Pekka Rinne marque un but contre les Blackhawks

(Chicago) Pekka Rinne a effectué 29 arrêts et il a marqué un but dans un filet désert, permettant aux Predators de triompher 5-2 aux dépens des Blackhawks de Chicago, jeudi soir.

Jay Cohen

Associated Press

L’entraîneur-chef John Hynes a savouré une première victoire à la barre des Predators. Il est devenu le troisième entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe quand Peter Laviolette a été congédié lundi.

Matt Duchene, Viktor Arvidsson et Colin Blackwell ont fait bouger les cordages pour les Predators, qui avaient perdu cinq de leurs six dernières sorties. Nick Bonino a ajouté un but dans un filet désert avant de voir Rinne faire de même.

Âgé de 37 ans, Rinne a obtenu un premier but en carrière et un 14e point dans le circuit Bettman. Il est devenu le 12e gardien différent à être crédité d’un but dans la LNH.

Dominik Kubalik a fait mouche pour un troisième match de suite, mais les Blackhawks ont glissé à 1-2 lors de leur séjour de quatre parties à domicile. Alex DeBrincat a marqué en avantage numérique et Corey Crawford a conclu l’affrontement avec 25 arrêts.