Claude Julien a confirmé que Brendan Gallagher souffre d’une commotion cérébrale, au terme de l’entraînement matinal de jeudi à Brossard, en vue du duel de la soirée contre le Lightning de Tampa Bay. C’est pourquoi le Canadien a inscrit le nom de l’ailier droit sur la liste des blessés.

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’attaquant s’est blessé en deuxième période du match de mardi, en Caroline. Sa présence sur la liste des blessés, rétroactive à mardi, signifie qu’il ratera au moins une semaine d’action. C’est donc une absence minimale de trois matchs : jeudi contre Tampa, samedi contre Pittsburgh et lundi contre Winnipeg.

« C’est malheureux de le voir tomber au combat, il jouait probablement le meilleur hockey de sa carrière, a déploré l’attaquant Nick Cousins. [Joel] Armia jouait aussi le meilleur hockey de sa carrière, et [Jonathan] Drouin aussi ! Ce sont des chances pour les autres de jouer un plus gros rôle. »

Avec 15 buts et 17 passes pour 32 points en 40 matchs, Gallagher était en voie de connaître une troisième saison de 30 buts de suite, et d’atteindre la marque des 60 points pour la première fois de sa carrière. Mais surtout, par son énergie, c’est un joueur qui inspire constamment ses coéquipiers, et qui est d’ailleurs employé pratiquement à tout coup pour amorcer un match. « Il se donne corps et âme », a souligné Cousins.

Statistique révélatrice : dans les 18 victoires du CH cette saison, Gallagher a amassé 24 points (12 buts et 12 passes). Dans les 22 défaites : 8 points (3 buts, 5 passes).

On aimerait bien vous dire à quoi peut ressembler le Tricolore sans Gallagher, mais le vétéran ne s’est pas absenté depuis janvier 2017. Sa séquence de 229 matchs de suite prendra d’ailleurs fin jeudi soir. Pour ce que ça vaut, le CH avait montré un rendement de 7-9-2 lors de sa dernière absence. Cette glissade au classement allait mener au congédiement de Michel Therrien, remercié deux jours après le retour de Gallagher.

L’absence de l’ailier droit s’ajoute à celles de Joel Armia et de Jonathan Drouin, si bien que le CH est privé de trois joueurs qui évoluent normalement au sein de deux premiers trios.

« Il va falloir être bons défensivement, il va falloir gagner des matchs plus serrés, parce qu’on n’a peut-être pas la profondeur pour marquer le nombre de buts qu’on marque depuis le début de la saison », a rappelé Julien.

Les plus optimistes rappelleront que le Tricolore affrontera très peu de rivaux directs dans la course aux séries au cours des prochaines semaines. En effet, dans les 10 matchs que l’équipe joue d’ici à la semaine de relâche, seulement trois sont contre des rivaux directs, soit les deux prochains, de même que celui du 16 janvier à Philadelphie.

Les plus réalistes rappelleront toutefois qu’avec 42 points en 40 matchs, l’équipe ne peut plus se permettre d’accumuler les défaites, rivaux directs ou pas !

Promotion pour Cousins

On ignore la durée de l’absence de Gallagher, mais il n’a pas chaussé les patins jeudi matin. Pour le moment, Nick Cousins prendra sa place, à la droite de Tomas Tatar et Phillip Danault. Cousins compte 5 buts et 7 passes en 34 matchs.

« Cousins n’est peut-être pas un gars qu’on voit sur les deux premiers trios normalement, mais on n’a pas le choix, a rappelé Julien. Il doit jouer intelligemment. Quand il a du temps, il fait de bons jeux, prend de bonnes décisions. »

L’absence du numéro 11 permettra à Dale Weise, rappelé mercredi, de disputer son premier match de la saison avec le CH. Le vétéran portait les couleurs du Rocket de Laval depuis le début de la campagne.

« Honnêtement, j’étais surpris. À 31 ans, quand tu es cédé dans la Ligue américaine et que ça fait une moitié de saison que tu y es, tu ne sais pas vraiment quand t’auras la chance de remonter, a rappelé Weise, auteur de 7 points en 27 matchs à Laval. À mon âge, tu sais qu’il y aura cinq ou six joueurs rappelés avant qu’ils se rendent à toi. Ce rappel veut donc dire beaucoup à mes yeux. J’ai hâte de montrer qu’il me reste de l’essence dans le réservoir. »

Weise a l’habitude d’être franc en entrevue et il n’y a pas fait exception, quand il s’est fait demander s’il revenait amélioré de son séjour dans la Ligue américaine. « Non ! Ce n’est pas comme si j’avais changé le monde là-bas ou que je suis devenu un joueur différent. »

Par ailleurs, Victor Mete patinait en compagnie de Jeff Petry à l’entraînement, signe qu’il pourrait être promu au sein du deuxième duo contre Tampa. Mete évoluait principalement au sein du troisième tandem depuis son retour.

Carey Price devrait obtenir le départ, après avoir obtenu une soirée de congé mardi à Raleigh.

Les blessés progressent

Lors de son point de presse en anglais, Julien a mentionné au collègue Eric Engels qu’il ne s’attendait pas à revoir Armia, Drouin ou Paul Byron avant la semaine de relâche, qui commence le 19 janvier.

Cela dit, Armia et Drouin ont patiné en compagnie d’un thérapeute de l’équipe après la séance. Les deux sont blessés à une main.

Matthew Peca s’est quant à lui exercé en compagnie de ses coéquipiers, à titre de réserviste. Blessé à un genou le 10 décembre dernier, il devait en avoir pour six semaines d’absence, selon ce qu’avait alors annoncé l’équipe.

Trios à l’entraînement

Tatar-Danault-Cousins

Lehkonen-Domi-Suzuki

Poehling-Kotkaniemi-Weal

Vejdemo-Thompson-Weise

Peca-Barber

Chiarot-Weber

Mete-Petry

Kulak-Fleury

Reilly-Folin

Price