Aux côtés de Quinton Byfield, Samuel Poulin veut faire sa place

Utilisé aux côtés de Quinton Byfield et Peyton Krebs, repêchés respectivement au deuxième rang en 2020 après Alexis Lafrenière et au 17e rang en 2019, Samuel Poulin souhaite faire ce que personne n’est capable de faire aussi bien que lui. En faisant sentir sa présence durant les parties préparatoires et en jouant bien dans les deux sens de la patinoire, le capitaine du Phœnix de Sherbrooke croit être capable de se tailler un poste chez Équipe Canada.