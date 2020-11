(Tampa) Le défenseur Mikhail Sergachev a accepté une prolongation de contrat de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 4,8 millions, a annoncé le Lightning de Tampa Bay mercredi.

La Presse Canadienne

Sergachev, qui est âgé de 22 ans, a marqué 10 buts et récolté 24 mentions d’aide en 70 rencontres la saison dernière. Ses 10 buts lui ont d’ailleurs permis d’établir un sommet personnel et de pointer au deuxième rang à ce chapitre parmi les défenseurs du club floridien.

Le Russe a aussi inscrit trois buts et récolté sept passes en 25 matchs éliminatoires en 2020, en route vers la conquête de sa première coupe Stanley.

Sergachev totalise 25 buts et 81 mentions d’assistance en 228 matchs en carrière dans la LNH, en plus de présenter un différentiel de plus-39 et d’avoir purgé 124 minutes de pénalité.

Il avait été sélectionné en première ronde, neuvième au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 2016.

Sergachev a cependant été échangé au Lightning le 15 juin 2017, dans la mégatransaction qui a permis au Bleu-blanc-rouge d’obtenir l’attaquant québécois Jonathan Drouin.