PHOTO MICHAEL OWEN BAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Kings de Los Angeles ont congédié l’employé qui enfilait le costume de leur mascotte à la suite d’une enquête au sujet d’une plainte pour harcèlement sexuel plutôt cette année.

Associated Press

Tim Smith a été congédié vendredi, ont indiqué les Kings dans un communiqué. Ils ont refusé d’entrer dans les détails puisque la poursuite est toujours en cours.

Smith jouait le rôle de Bailey, la mascotte des Kings, et occupait aussi le rôle de gérant de la présentation des matchs et des évènements. Il était à l’emploi des Kings depuis 2007, la même année des débuts de Bailey avec l’équipe.

Les Kings, l’entité propriétaire de l’équipe, AEG, et Smith sont poursuivis par une ancienne membre de la Kings Ice Crew, qui est responsable de différentes tâches pendant les matchs à domicile au Staples Center et hors de l’aréna.

Selon les documents de la poursuite, Smith aurait harcelé verbalement et physiquement la femme et l’aurait ensuite congédiée quand elle a manifesté son mécontentement. Un officiel des Kings l’a convaincue de réintégrer l’Ice Crew, mais Smith aurait continué à la harceler et elle a éventuellement démissionné.

Smith avait déjà été poursuivi pour harcèlement en 2017 par un homme qui soutenait que Smith lui avait saisi le derrière dans un ascenseur. Cette poursuite a été réglée en juillet 2018.