Exubérant mercredi soir, l’entraîneur-chef Jon Cooper du Lightning de Tampa Bay, affichait une attitude plus retenue et préoccupée jeudi.

John Wawrow

Associated Press

Déjà privé du capitaine Steven Stamkos, le Lightning a appris que l’attaquant Alex Killorn avait été suspendu en prévision du troisième match de la série finale de l’Association Est, vendredi soir contre les Islanders de New York.

Par ailleurs, Cooper n’a fourni aucune mise à jour au sujet de Brayden Point, le meilleur marqueur de l’équipe depuis le début des séries éliminatoires.

« Je n’essaie pas de vous garder dans l’ignorance, mais nous n’aurons pas une meilleure compréhension de la situation jusqu’à ce que je vous parle demain », a déclaré Cooper en parlant de Point.

L’attaquant du Lightning a eu de la difficulté à grimper par-dessus la rampe pour s’asseoir sur le banc des joueurs lors d’un changement de trios et n’est pas revenu au jeu, tôt en deuxième période d’un match que la formation floridienne a gagné 2-1 mercredi.

Les Islanders, qui tirent de l’arrière 2-0 dans la série, espéraient trouver un élément positif dans l’amélioration de leur niveau de jeu après leur dégelée de 8-2 lors du premier match.

Un but de Nikita Kucherov avec 8,8 secondes à écouler en troisième période a donné cette deuxième victoire au Lightning.

PHOTO GERRY THOMAS, USA TODAY SPORTS

« J’ai seulement la sensation que le vent est sur le point de tourner dans cette série », a affirmé l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz.

« Bien sûr, le score est l’élément négatif, mais il y a beaucoup d’aspects positifs et ils surpassent les points négatifs par beaucoup. »

Peut-être que les Islanders peuvent revenir dans la série en profitant d’un alignement diminué chez le Lightning.

Killorn s’est vu imposer une suspension d’un match pour avoir donné de la bande à Brock Nelson. Killorn a écopé une punition d’inconduite de match à la suite de l’incident, survenu à 5 : 55 de la première période.

« Perdre un joueur de la trempe de Point n’est pas l’idéal », a reconnu Cooper, que l’on a pu voir secouer son point avec enthousiasme après le but victorieux de Kucherov derrière le banc des joueurs.

« Mais nous avons déjà joué sans lui auparavant, et nous avons joué en l’absence de plusieurs joueurs dans le passé. Notre travail est de nous assurer qu’ils ne se disent pas “Oh, pauvres de nous.” Et je ne pense pas que notre équipe est comme ça. »

Point a récolté au moins un point dans 13 de 15 matchs éliminatoires. Avec une fiche globale de huit buts et 15 aides, il occupe le deuxième rang du classement des marqueurs des séries, derrière Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado.

Cooper, qui a rencontré les journalistes avant que la ligue n’annonce sa décision au sujet de Killorn, avait déclaré qu’il serait « légèrement surpris » si la LNH suspendait son joueur.

Mitchell Stephens, qui a participé à six parties éliminatoires, et Carter Verhaeghe, qui a pris part à trois matchs, sont les candidats les plus probables pour remplacer Killorn et, possiblement, Point.

« En fait, je dirais que nos joueurs vont puiser davantage dans leurs ressources et pousser vers l’avant », a estimé Cooper. « Nous avons des joueurs qui attendent dans les coulisses et qui sont anxieux de sauter dans la mêlée. Et nous sommes à l’aise avec ça. »

Si Point ne peut jouer vendredi, le polyvalent Anthony Cirelli pourrait être transféré sur le premier trio auprès de Kucherov et d’Ondrej Palat.

« En fin du compte, peu importe avec qui vous jouez, vous allez vous retrouver avec un bon joueur. Mais quand on joue avec “Kuch”, on est à un tout autre niveau », a déclaré Cirelli.

Le Lightning affiche un dossier de 9-1 depuis le début des séries éliminatoires dans les matchs qui se sont décidés par un but. Mercredi, ils ont battu les Islanders même s’ils ont passé les 40 dernières minutes avec seulement neuf attaquants.

« Honnêtement, il y a plusieurs points que nous pouvons retenir du dernier match », a observé Anders Lee, le capitaine des Islanders.

« C’est différent du premier match, que vous oubliez complètement. Le deuxième match, nous pouvons en tirer certains éléments et bâtir de là. »