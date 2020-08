Série Avalanche/Stars

Miro Heiskanen, le jeune défenseur oublié

On cite souvent en exemple depuis un an, et encore davantage récemment, l’émergence des jeunes défenseurs des Canucks de Vancouver et de l’Avalanche du Colorado Quinn Hughes et Cale Makar. Difficile de comprendre le manque de rayonnement du meilleur défenseur des Stars, Miro Heiskanen. Le jeune homme vient au deuxième rang des compteurs de la LNH en séries, toutes positions confondues, avec 14 points en 11 matchs. Il joue en moyenne durant 25 min 56 s par match.