(Edmonton) Les Jets de Winnipeg ont survécu à une gaffe et à un moment de malchance pour prendre la mesure des Flames de Calgary 3-2, lundi, et égaler leur série qualificative à une victoire de chaque côté.

Donna Spencer

La Presse canadienne

Nikolaj Ehlers a rompu une égalité de 2-2 à 10 : 24 de la troisième période et les Jets ont tenu le coup par la suite.

Adam Lowry a récolté un but et une aide, l’autre but allant à la fiche de la recrue Jansen Harkins. Jack Roslovic a ajouté deux mentions d’aide.

Le gardien Connor Hellebuyck, l’un des trois gardiens en lice pour le trophée Vézina, a réalisé 28 arrêts.

Elias Lindholm et Sam Bennett ont offert la riposte des Flames, qui avaient effacé un déficit de 0-2 plus tôt dans le match.

Le gardien Cam Talbot a bloqué 23 tirs.

Les deux rivaux canadiens ont 24 heures pour récupérer en vue du troisième match, mardi au Rogers Place. Les Jets camperont alors le rôle de club local pour la première fois de la série.

Les Jets étaient privés des services des centres Mark Scheifele et Mason Appleton et de l’ailier Patrik Laine.

Schiefele s’est blessé à la jambe gauche à la suite d’un accrochage avec Matthew Tkachuk en première période du match de samedi. Laine a semblé se blesser à un poignet après une collision avec le défenseur des Flames Mark Giordano pendant la troisième période du même match.

Appleton était inactif après avoir joué samedi.