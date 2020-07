(Toronto) La vedette Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto a confirmé avoir été contrôlé positif à la COVID-19 le mois dernier.

La Presse canadienne

Matthews s’est entretenu avec les journalistes du test positif alors que les Maple Leafs ouvraient leur camp d’entraînement lundi, ajoutant qu’il était « en grande partie asymptomatique ».

« Je n’ai pas vraiment pu commencer mon entraînement. J’ai été capable de faire des choses à la maison, mais évidemment je n’ai pas pu patiner, a expliqué Matthews.

« C’est vraiment la seule chose qui en a pris un coup. Je patinais avant, et de rester deux semaines et demie, trois à l’écart de la patinoire, ça vous rattrape. Mais j’étais à peu près asymptomatique. C’était pour la majeure partie assez normal pour les deux semaines. J’ai fait ma quarantaine et je me sens en bonne santé maintenant. Donc, tout va bien. »

Le Toronto Sun a rapporté le 19 juin que Matthews avait contracté le virus pendant son séjour à Scottsdale, en Arizona, et qu’il était en quarantaine pour retrouver la santé avant le début du camp d’entraînement.

Les Maple Leafs ont refusé de confirmer le rapport à l’époque, évoquant la confidentialité des dossiers médicaux des joueurs.

L’Arizona fait partie des États américains qui ont récemment connu un pic de tests positifs pour le nouveau coronavirus.

« Ce n’était pas un point chaud pendant deux mois, a poursuivi Matthews. C’était comme l’endroit le plus sûr et puis, évidemment, les choses ont basculé assez rapidement là-bas. Tout n’était pas trop différent qu’ici. Beaucoup de choses étaient fermées à part les services essentiels et des trucs comme ça. »

Matthews a participé à l’entraînement, lundi. Les Maple Leafs s’apprêtent à ouvrir la ronde de qualification trois-de-cinq contre les Blue Jackets de Columbus, le 2 août, à Toronto.