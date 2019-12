PHOTO KATHY WILLENS, ASSOCIATED PRESS

(New York) Mika Zibanejad a récolté deux buts et une passe, vendredi, aidant les Rangers de New York à l’emporter 5-3 face aux Hurricanes de la Caroline.

Vin A. Cherwoo

Associated Press

Artemi Panarin a ajouté un filet et deux mentions d’aide, tandis que Henrik Lundqvist a stoppé 39 rondelles. Il a un dossier de 3-0-0 contre la Caroline cette saison.

Chris Kreider et Ryan Strome ont été les autres buteurs des New-Yorkais, pour qui c’était seulement un deuxième gain en six matchs (2-3-1).

Tony DeAngelo et Jacob Trouba ont mérité deux passes chacun.

Les Rangers vont jouer leurs quatre prochains matchs au Canada (Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver).

Lucas Wallmark, Brett Pesce et Sebastian Aho ont répliqué pour les Hurricanes, qui subissaient un troisième revers consécutif.

James Reimer a fait 19 arrêts, tandis que Jordan Staal disputait un 500e match avec la Caroline.