(Uniondale) Jakob Silfverberg a marqué en temps réglementaire et il a inscrit le but décisif en tirs de barrage, aidant les Ducks d’Anaheim ont battu les Islanders de New York 6-5, samedi.

Scott Charles

Associated Press

Adam Henrique a récolté un but et une mention d’assistance pour les Ducks, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Maxime Comtois, Sam Carrick et Cam Fowler ont aussi enfilé l’aiguille dans la victoire alors que le gardien John Gibson a conclu la rencontre avec 28 arrêts.

Anders Lee, Brock Nelson, Mathew Barzal et Ryan Pulock ont tous obtenu un but et une mention d’aide pour les Islanders, qui ont perdu pour une deuxième fois en trois matchs.

Nick Leddy a été le plus efficace offensivement pour la formation new-yorkaise, engraissant sa fiche personnelle d’un but et deux assistances. Jordan Eberle et Derick Brassard ont tous deux été complices de deux réussites des leurs alors que Semyon Varlamov a effectué 23 arrêts.