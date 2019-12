(Edmonton) À l’heure actuelle, Phillip Danault se dirige allègrement vers une saison de 60 points ou plus, et ça, c’est quelque chose que Marcus Kruger n’a jamais pu faire.

Richard Labbé

La Presse

Mais qu’est-ce que ce joueur suédois vient faire dans cette histoire, demandez-vous avec éloquence? C’est simple: à l’époque où Danault était un membre de l’organisation des Blackhawks de Chicago, ses patrons lui avaient demandé de jouer un peu plus à la manière de Kruger, un joueur de soutien qui patine de nos jours dans la ligue suisse, et qui n’a jamais pu faire mieux qu’une saison de 28 points dans la Ligue nationale.

Danault ne l’a jamais oublié.

«On m’avait dit ça quand j’étais à Rockford, avec le club-école des Blackhawks dans la Ligue américaine, s’est souvenu Danault vendredi midi à Edmonton. Je me disais, OK, Kruger est un bon joueur, mais je me croyais capable de faire passer mon jeu à un autre niveau que ça. Les Blackhawks avaient (Jonathan) Toews déjà, et je pense qu’ils essayaient de voir ce qu’ils allaient faire à long terme. Avec eux, je n’aurais pas eu la chance que j’ai eue ici avec le Canadien, et quand j’ai été échangé, je voulais montrer que je pouvais être plus que ça. Cet échange-là, ç’a été la meilleure chose qui pouvait m’arriver.»

L’acquisition de Danault est certes l’un des meilleurs coups du DG Marc Bergevin; ça n’a rien coûté (nos excuses à Dale Weise et à Tomas Fleischmann), et en plus, l’attaquant de 26 ans est tellement transformé qu’on parle déjà de lui comme d’un sérieux candidat au trophée Selke, remis annuellement au meilleur attaquant à caractère défensif.

Danault a toujours été reconnu pour son jeu en défense, il est vrai, mais il montre de plus en plus sa capacité à mettre des points au tableau; au moment de se préparer à affronter les Oilers à Edmonton samedi soir avec ses coéquipiers du CH, il se présente sur une série de 8 points à ses 10 derniers matchs, pour un total de 26 points depuis le début de la saison.

Le principal intéressé, lui, a toujours su qu’il était capable de contribuer offensivement. Il a d’ailleurs déjà réussi une saison de 71 points dans les rangs juniors à Victoriaville, en 2011-12, doit-on le rappeler.

Alors peut-être que le monde du hockey est surpris de ce qu’il fait ces jours-ci, mais lui ne l’est pas tant.

«J’ai toujours voulu être un joueur aussi bon offensivement que défensivement, a-t-il ajouté. C’est une question de confiance. J’ai des bons joueurs avec moi, et aussi, quand tu neutralises l’autre trio, ces gars-là se mettent à jouer différemment et nous, on en profite… Je savais que je pouvais réussir des points, j’ai toujours cru en moi et avec la confiance, on peut accomplir de grandes choses.»

Mete bientôt de retour

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Victor Mete

Victor Mete, absent du jeu depuis le 30 novembre en raison d’une blessure à une cheville, est tout près d’un retour au jeu. Ce ne sera probablement pas samedi soir à Edmonton, mais les chances semblent assez bonnes en vue du match suivant, celui de lundi soir contre les Jets à Winnipeg. «Je me sens bien et j’ai hâte de revenir au jeu, a dit le jeune défenseur après l’entraînement de vendredi à Edmonton. Ça n’a pas été facile de devoir attendre tout ce temps.»

Cousins absent, Kotkaniemi n’est pas prêt

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi

Nick Cousins n’était pas de l’entraînement de vendredi à Edmonton, devant s’absenter pour subir des traitements. Rappelons que l'attaquant a chuté dans un coin de la patinoire jeudi soir à Calgary lors du match face aux Flames, et qu’il a semblé ébranlé sur la séquence. Il avait toutefois été en mesure de poursuivre. Jesperi Kotkaniemi, lui, a pris part à l’entraînement de vendredi, mais sans pouvoir participer aux contacts, lui qui se remet toujours d’une commotion cérébrale.

Face à face

Les blessés



EDM

R. Mantha, D

B. Manning, D

M. Benning, D



CH

J. Drouin

P. Byron

V. Mete

J. Kotkaniemi

M. Peca

Le chiffre

1

Le nombre de fois où le Canadien et les Oilers se sont affrontés en séries; c’était en 1981, et les Oilers avaient balayé le Canadien en trois matchs.