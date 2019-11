(Chicago) Nathan MacKinnon a récolté un but et trois mentions d’aide et l’Avalanche du Colorado a défait les Blackhawks de Chicago 5-2, vendredi.

Matt Carlson

Associated Press

MacKinnon a connu son troisième match de quatre points de la campagne et il a continué à produire offensivement malgré les nombreux blessés de l’Avalanche. Le joueur de centre de 24 ans a inscrit cinq buts et huit aides lors de sa séquence de six parties avec au moins un point.

J. T. Compher a ajouté un but et deux assistances alors que Cale Makar, Ryan Graves et Valeri Nichushkin ont marqué un but pour l’Avalanche, qui retrouvera les Blackhawks samedi soir, au Colorado.

Makar, un défenseur de 21 ans, mène toutes les recrues de la LNH avec 26 points en 25 matchs.

Patrick Kane et Zack Smith ont répliqué pour la formation de Chicago, qui a perdu quatre de ses cinq dernières sorties (1-3-1). Le défenseur Duncan Keith a quitté la rencontre en raison d’une blessure à l’aine.

Kane a obtenu au moins un point dans une 14e partie consécutive. Il a amassé 10 buts et 13 mentions d’assistance pendant cette séquence.

Pavel Francouz a effectué 34 arrêts dans la victoire. L’Avalanche a trouvé le fond du filet trois fois à ses sept premiers tirs contre Corey Crawford, qui a conclu le match avec 18 arrêts.