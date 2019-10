(Saint-Louis) Vladimir Tarasenko a récolté un but et deux mentions d’aide et les Blues de St. Louis ont vaincu l’Avalanche du Colorado 3-1, lundi soir, pour mettre fin à une séquence de quatre revers.

Warren Mayes

Associated Press

Brayden Schenn et David Perron ont aussi marqué pour les champions en titre de la coupe Stanley, qui venaient de connaître leur pire série d’insuccès depuis celle subie du 30 mars au 4 avril 2018. Jordan Binnington a effectué 17 arrêts dans la victoire.

Nathan MacKinnon a été l’unique buteur de l’Avalanche, qui s’avérait la dernière équipe de la LNH à ne pas avoir perdu en temps réglementaire cette saison et qui montre maintenant un dossier de 7-1-1. Philipp Grubauer a stoppé 22 lancers.

Les Blues ont remporté les quatre duels contre l’Avalanche la saison dernière et ils ont porté à 8-1-0 leur fiche à domicile contre l’équipe du Colorado au cours des neuf derniers affrontements.

Les Blues ont inscrit deux buts au second tiers pour se donner une avance de 3-1. Ils ont dominé l’Avalanche 11-1 au chapitre des tirs pendant cette période.