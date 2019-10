L’attaquant Michael McCarron n’a pas été réclamé au ballottage, jeudi, ce qui signifie qu’il a été assigné au Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey.

La Presse canadienne

Le mois dernier, le Tricolore avait annoncé que McCarron, qui est âgé de 24 ans, souffrait d’une blessure à l’aine et qu’il serait à l’écart du jeu pour une période de six semaines.

L’Américain, qui mesure six pieds, six pouces et pèse 230 livres, n’est jamais parvenu à faire sa niche avec le Canadien. McCarron a marqué sept buts et récolté 14 mentions d’assistance en 32 rencontres la saison dernière avec le Rocket, le club-école du CH.

Le premier choix, 25e au total, du Canadien au repêchage de la LNH en 2013 a inscrit deux buts et récolté six mentions d’assistance en 69 rencontres de saison régulière en carrière dans le circuit Bettman. Il a aussi pris part à un match éliminatoire avec le CH.

D’autre part, le Bleu-blanc-rouge se prépare à faire sa rentrée montréalaise en soirée, contre les Red Wings de Detroit. Le gardien Carey Price devrait être le partant pour l’occasion.