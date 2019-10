(Sunrise) Ryan Dzingel a réussi un doublé et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Panthers de la Floride 6-3, mardi, restant invaincus en quatre rencontres.

Paul Gereffi

Associated Press

Cela égale le meilleur début de saison dans l’histoire de l’organisation.

Les Hurricanes affichent un dossier de 4-0-0, comme l’ont fait les Whalers de Hartford de 1995-96, avant le déménagement à Raleigh.

Teuvo Teravainen et Jordan Staal ont chacun fourni un but et une passe pour la Caroline, qui a marqué quatre fois en première période. Après 21 minutes et demie, le coussin était de cinq filets.

Dougie Hamilton a également enfilé l’aiguille, tandis que Sebastian Aho a marqué dans un filet désert.

James Reimer a stoppé 47 tirs contre son ancien club. Andrei Svechnikov et Haydn Fleury ont été complices de deux buts chacun.

Evgenii Dadonov, Keith Yandle et MacKenzie Weegar ont riposté pour les Panthers.

Yandle est devenu le cinquième joueur de l’histoire à disputer 800 matchs d’affilée. Il est le premier Américain à obtenir cette distinction.

Sergei Bobrovsky a permis quatre buts en 14 tirs, puis Samuel Montembeault a cédé une fois en 20 tirs.