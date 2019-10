Kristopher Letang et Jared McCann

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Jared McCann a touché la cible à deux reprises et les Penguins de Pittsburgh ont inscrit cinq buts en deuxième période pour écraser les Blue Jackets de Columbus 7-2, samedi soir.

Associated Press

La formation de Pittsburgh a déjoué cinq fois Elvis Merzlikins en 14 tirs. La dernière fois que l’équipe avait réussi un tel exploit remonte au 16 janvier 2017 face aux Capitals de Washington.

McCann a nivelé un sommet en carrière en récoltant trois points. Patric Hornqvist a également fait bouger les cordages à deux reprises. Kris Letang, en avantage numérique, Teddy Blueger et Marcus Pettersson ont également contribué à ce festival offensif. Acquis par le biais d’une transaction avec les Coyotes de l’Arizona cet été, Alex Galchenyuk a récolté deux mentions d’assistance, ces deux premiers points dans l’uniforme des Penguins. Sidney Crosby s’est également fait complice de deux buts des siens.

Evgeni Malkin a quitté la rencontre en deuxième période et n’est pas revenu au jeu par la suite. La nature de sa blessure demeure toutefois inconnue. Il a percuté son coéquipier Kris Letang au centre de la patinoire et a fait une mauvaise chute le long des rampes par la suite.

Matt Murray a réalisé 28 arrêts pour se hisser à deux gains du plateau des 100 victoires en carrière dans la LNH.

Gustav Nyquist a marqué son premier but avec Columbus et Zach Werenski a complété la marque du côté des Blue Jackets, qui ont encaissé un second revers en autant de jours. Merzlikins a pour sa part repoussé 31 tirs à ses débuts dans la LNH.