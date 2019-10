Auston Matthews (34) et le gardien Frederik Andersen (31)

(Toronto) Auston Matthews a poursuivi sa domination lors des matchs d’ouverture.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Le joueur de centre des Maple Leafs de Toronto a inscrit deux buts, aidant son équipe à vaincre les Sénateurs d’Ottawa 5-3, mercredi soir, en lever de rideau de la saison 2019-20 de la LNH.

Lors d’une cérémonie d’avant-match, la formation torontoise a nommé John Tavares en tant que 25e capitaine de son histoire. Matthewa, Mitch Marner et Morgan Rielly ont été nommés comme adjoints.

À son premier match en carrière dans la LNH, Ilya Mikheyev a amassé un but et une mention d’assistance. Frédérik Gauthier et Trevor Moore ont également touché la cible pour les Maple Leafs.

Acquis dans une transaction avec l’Avalanche du Colorado lors de la saison morte, le défenseur Tyson Barrie a préparé deux buts pour les hommes de Mike Babcock. Frederik Andersen a stoppé 23 lancers dans la victoire.

Matthews a maintenant récolté neuf buts et deux aides en quatre matchs d’ouverture depuis le début de sa carrière. Il avait d’ailleurs marqué quatre buts contre les Sénateurs en 2016, à sa première partie à vie dans le circuit Bettman.

Brady Tkachuk, dès la 25e seconde de jeu, Scott Sabourin, avec son premier but en carrière dans la LNH, et Bobby Ryan ont répliqué pour la troupe d’Ottawa. Craig Anderson a cédé cinq fois en 42 tirs.

Originaire d’Oakville, en Ontario, Tavares prend le titre qui avait été laissé vacant depuis l’échange de Dion Phaneuf, en février 2016. Âgé de 29 ans, le centre s’est entendu avec les Maple Leafs lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet 2018.

En retard 1-0 après une période de jeu, les Maple Leafs ont créé l’égalité par l’entremise de Gauthier, à 2 : 20 du deuxième engagement. Moore a donné les devants à l’équipe locale un peu plus de deux minutes plus tard.

Sabourin a ramené les deux formations à la case départ, mettant la touche finale à un bel échange avec Jean-Gabriel Pageau et Filip Chlapik. Les Sénateurs croyaient bien avoir pris les devants à 7 : 28, quand Ron Hainsey a trompé la vigilance d’Andersen, son ancien coéquipier, mais une reprise a confirmé que la séquence était hors jeu.

Matthews a remercié son entraîneur-chef pour sa contestation en faisant bouger les cordages 34 secondes plus tard, à la suite d’une passe de William Nylander lors d’une montée à deux contre un.

Plusieurs anciens membres de l’organisation des Maple Leafs affrontaient leurs anciens frères d’armes. Outre l’entraîneur-chef des Sénateurs, D. J. Smith, qui était adjoint à Toronto, Hainsey, Nikita Zaitsev, Connor Brown et Tyler Ennis retrouvaient les joueurs des Maple Leafs.

De l’autre côté, l’ancien des Sénateurs Cody Ceci faisait ses débuts dans son nouvel uniforme. Le vétéran Jason Spezza a quant à lui dû patienter.

Le vétéran joueur de centre a été laissé de côté lors du match d’ouverture de sa nouvelle équipe, contre les Sénateurs.

L’entraîneur-chef Mike Babcock a expliqué que Spezza ne maîtrise pas encore parfaitement son nouveau rôle, qui inclut des missions en désavantage numérique.

Âgé de 36 ans, Spezza a été le premier choix des Sénateurs, deuxième au total, en 2001. Il a joué pendant dix saisons avec les Sénateurs, entre 2002 et 2014, avant d’être échangé aux Stars de Dallas.

Originaire de Toronto, Spezza s’est joint aux Maple Leafs à titre de joueur autonome cet été. Il a accepté un contrat au salaire minimum de 700 000 $ US.

En 1065 matchs en carrière avec Ottawa et Dallas, Spezza a marqué 332 buts et inscrit un total de 915 points. En 80 parties des séries éliminatoires, il a obtenu 25 buts et 70 points.