Sidney Crosby a inscrit 120 buts et 183 mentions d’aide en 212 matchs de saison régulière avec l’Océanic de Rimouski.

«Sid the Kid» sera honoré par l’Océanic de Rimouski, 15 ans après son passage avec l’équipe.

La Presse canadienne

L’organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé jeudi matin qu’elle procédera au retrait du légendaire chandail numéro 87 de Sidney Crosby, le 27 septembre, lors d’un match contre le Phoenix de Sherbrooke.

Crosby a disputé deux saisons — 2003-04 et 2004-05 — avec l’Océanic, et son séjour a culminé avec l’obtention de la Coupe du Président, remise aux champions de la LHJMQ, et une participation à la finale du tournoi de la Coupe Memorial en 2005.

Crosby deviendra donc le sixième joueur de l’organisation rimouskoise à voir son chandail être hissé dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life, après notamment Vincent Lecavalier et Brad Richards.

L’attaquant âgé de 32 ans, qui est originaire de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a inscrit un impressionnant total de 120 buts et 183 mentions d’aide en 212 matchs de saison régulière avec l’Océanic. Il a également contribué 21 buts et 26 mentions d’assistance en 21 matchs éliminatoires.

Crosby a ensuite été sélectionné par les Penguins de Pittsburgh au premier rang universel lors du repêchage de la LNH en 2005, avant de remporter la Coupe Stanley avec eux en 2009, 2016 et 2017.