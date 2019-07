L'entraîneur qui fait souffrir... et gagner

Pierre-Luc Dubois s'installe pour six séries de « 60º Incline Close Grip Bench Press », essentiellement du développé couché, mais avec le dos incliné à 60 degrés. Entre les séries, l'attaquant des Blue Jackets se farcit des tractions à la barre (les bons vieux « chin up »... on en profite pour transmettre nos excuses à Bernard Pivot), en ajoutant deux plaques de 10 lb, accrochées à une ceinture, question d'ajouter au défi.

Le petit gymnase grouille d'activité. C'est la journée des jambes pour les frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph. Au fond, les vétérans Alex Killorn et Marc-André Gragnani font leurs exercices. L'espace est restreint, favorisant les taquineries entre joueurs.

L'homme derrière lui, c'est Sébastien Lagrange. Derrière Dubois physiquement pour cet exercice, mais aussi symboliquement. On a beau avoir un bon bagage génétique, on ne devient pas du jour au lendemain, à 21 ans, une machine de 6 pi 3 et 220 lb sans l'aide d'un professionnel.

« Il me connaît mieux que n'importe qui. Je ne suis plus capable et il me dit : "T'es capable d'en faire cinq de plus." Je pense qu'il n'y a aucune chance, mais je le fais quand même. »

Ce contrat avec les Foreurs lui a permis de travailler avec Marc-André Dumont, alors entraîneur-chef à Val-d'Or. Quand Dumont est passé des Foreurs aux Screaming Eagles du Cap-Breton, Lagrange l'a suivi. Un an plus tard, en 2014, les Screaming Eagles repêchaient au premier tour une échalote de 6 pi et 161 lb du nom de Pierre-Luc Dubois.

Repêché au 3 e rang en 2016, l'attaquant progresse à un rythme impressionnant. Après une première saison de 20 buts et 28 passes, il a inscrit 27 buts et 34 passes pour 61 points l'an dernier, tout en jouant près de 18 minutes par match, dans le rôle de premier centre des Blue Jackets de Columbus.

On écoute la description et on a une impression de déjà-vu. Parce que les qualités énumérées sont celles qui reviennent pour plusieurs des meilleurs joueurs de la LNH. Groupe auquel Dubois se greffe tranquillement. Demandez-vous qui sera le visage des hockeyeurs québécois de la prochaine génération, et il y a de bonnes chances que ce soit Dubois.

« Mais déjà à 16 ans, c'était lui qui gérait son horaire, pas ses parents. "Seb, à quelle heure ? Lundi, mardi, je peux. Là, je ne peux pas." Il était très autonome. Ça faisait une semaine que la saison était commencée et il me textait déjà que l'été suivant, il voulait prendre 20 lb. Il nous envoyait des photos de ce qu'il mangeait. "C'est-tu correct si je mange ça ?" Il était vraiment discipliné. C'est comme ça qu'il a pris 20 lb par été. »

Au moment d'être repêché par les Screaming Eagles du Cap-Breton, Pierre-Luc Dubois mesurait 6 pi et pesait 161 lb. Aujourd'hui, il mesure 6 pi 3 et fait osciller le pèse-personne à 220 lb.

Les Blue Jackets, c'est aussi l'équipe qui a perdu, cet été, le gardien Sergei Bobrovsky et les attaquants Artemi Panarin, Matt Duchene et Ryan Dzingel. Ils devront donc s'en remettre à leur noyau de jeunes.

« Il arrive à maturité, donc on change les méthodes d'entraînement, rappelle Lagrange. Quand ils sont jeunes, on travaille la force, la masse musculaire. Mais le hockey nécessite surtout de la vitesse, parce que tu dois déployer ta force très rapidement. C'est là-dessus qu'on travaille, avec des levées plus rapides. C'est maintenant un joueur de premier trio, qui va jouer plus de minutes. On travaille sur ça, et sur la prévention des blessures. »

Oui, les résultats de Dubois sont impressionnants. Mais on parle aussi d'un athlète qui a disputé tous les matchs de son équipe depuis son arrivée dans la LNH : 164 en saison, 16 en séries. Et le jeune joueur reconnaît l'apport de son préparateur physique.

« On fait des tests chaque été pour voir ce que je peux améliorer. Il y a deux ans, quand je faisais des squats, j'étais fort, mais mes chevilles rentraient vers l'intérieur. Seb l'a vu. On l'a fait, et je n'ai plus de problèmes avec mes chevilles ou mes genoux. Tout est aligné.

« Ce n'est pas seulement d'être plus fort, mais d'être équilibré, poursuit le numéro 18. Que mes biceps ne soient pas trop forts en comparaison avec mes triceps. Ce sont des affaires scientifiques, mais je touche du bois, je ne me suis jamais blessé depuis que je m'entraîne ici. »

Et pour Sébastien Lagrange, il doit bien y avoir une petite fierté de voir le chemin parcouru par son poulain ?