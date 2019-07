Moins de boulot pour Carey Price

Personne n'a passé plus de temps devant un filet de la LNH que Carey Price la saison dernière.

C'était la première fois qu'il dominait la colonne des minutes jouées chez les gardiens. Et foi de Stéphane Waite, à moins d'un imprévu, ce sera la dernière.

En entrevue avec La Presse, l'entraîneur des gardiens de but du Canadien a confirmé que l'acquisition du vétéran Keith Kinkaid, le 1er juillet dernier, visait expressément à alléger la tâche de Price, qui a disputé 66 matchs, dont 64 départs, en 2018-2019.

En présumant que ses deux gardiens demeurent en santé, l'organisation souhaite confier « plus ou moins 25 matchs, dans un monde idéal » à Kinkaid. Ce qui laisserait à Price une masse de travail de 55 à 60 rencontres.

« On ne voulait pas en donner autant à Carey [la saison dernière]. Pour moi, 66 matchs, c'est trop », explique Waite au bout du fil.

« Mais, en même temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans une course aux séries, les plans peuvent changer, et on n'a pas le choix d'utiliser le numéro 1 », poursuit-il.

Il faut dire que les statistiques décevantes d'Antti Niemi ont forcé la main du personnel d'entraîneurs du Tricolore, ce qui a obligé Price à disputer 28 des 30 derniers matchs de la saison.

La preuve que l'ère des bourreaux de travail qui jouent tous les soirs est bien révolue, aucun des trois gardiens nommés pour le trophée Vézina la saison dernière n'avait disputé plus de 53 matchs - Ben Bishop et Andrei Vasilevskiy ont toutefois dû s'absenter pendant de longues périodes en raison de blessures.