Les Hurricanes embauchent Ryan Dzingel

Les Hurricanes de la Caroline ont accordé un contrat de deux saisons d'une valeur totale de 6,75 millions US à l'attaquant Ryan Dzingel, qui était joueur autonome sans compensation.

L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi matin.

Dzingel, qui est âgé de 27 ans, a établi des sommets personnels la saison dernière avec 26 buts, 30 aides et 56 points en 78 rencontres avec les Sénateurs d'Ottawa et les Blue Jackets de Columbus. Il a ajouté un but en neuf matchs de séries éliminatoires avec les Blue Jackets.

Choix de septième ronde des Sénateurs en 2011, 204e au total, Dzingel a accumulé 66 buts et 72 aides en 268 parties dans la LNH avec les Sénateurs et les Blue Jackets.

Les Sénateurs l'ont échangé aux Blue Jackets le 23 février dernier en compagnie d'un choix de septième tour et en retour de l'attaquant Anthony Duclair et de deux choix de deuxième tour.